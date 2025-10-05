Tren direct București–Kiev, după 5 ani de pauză: durata călătoriei și cât va costa biletul

Compania feroviară ucraineană Ukrzaliznytsia anunță introducerea unei rute zilnice directe între Kiev și București, marcând astfel un nou pas spre integrarea Ucrainei în rețeaua europeană de transport.

O nouă rută de legătură între București și Kiev

Trenul va străbate un traseu internațional care leagă principalele orașe de pe axa nord-est – sud-est, după cum urmează:

Kiev – Vinița – Jmerynka – Mohîliv-Podilskîi – Velcineț – Ungheni – Iași – București (Gara de Nord).

Durata totală a călătoriei va fi de aproximativ 24 de ore.

Plecarea din Kiev: ora 06:30

Sosirea la București: ora 06:47 a doua zi

Plecarea din București: ora 19:10

Plecarea din București: ora 19:10

Sosirea la Kiev: ora 19:41 a doua zi

Biletele sunt deja disponibile online

Biletele pentru această rută au fost puse în vânzare pe platformele oficiale Ukrzaliznytsia, iar prețul unei călătorii este de 3.979 grivne, echivalentul a aproximativ 420 de lei.

Reprezentanții companiei au declarat că noua rută are un dublu rol — de a sprijini mobilitatea cetățenilor ucraineni și de a consolida legăturile comerciale și turistice cu România.

„Lansarea acestei rute este încă un pas spre integrarea Ucrainei în spațiul european de transport”, au transmis oficialii Ukrzaliznytsia.

Ultima legătură directă feroviară dintre București și Kiev a fost suspendată în urmă cu peste cinci ani, pe fondul scăderii traficului de pasageri. Reluarea circulației vine acum într-un context nou — marcat de cooperare europeană sporită și de nevoia de conectivitate între capitalele regiunii.

Noua rută reprezintă nu doar un mijloc de transport, ci și un simbol al reluării legăturilor economice, culturale și umane dintre România și Ucraina.