Trenul Unirii va circula sâmbătă de la București Nord la Iași

Legătura feroviară între București și Iași va fi asigurată de trenul IC 561, care va purta numele simbolic de Trenul Unirii și va pleca din Gara de Nord la ora 06.45, fiind remorcat de o locomotivă special decorată în culorile steagului național.

Totodată, pentru a marca importanța evenimentului în comunitățile locale, trenul IC 561 va efectua staționări suplimentare în stațiile Bârlad și Vaslui.

Trenul va putea fi întâmpinat de localnici în stațiile: Ploieşti Sud, Mizil, Buzău, Râmnicu Sărat, Focşani, Tecuci, Bârlad, Vaslui, Bârnova, Nicolina, Iaşi.

În contextul fluxului mare de călători estimat pentru această zi de sărbătoare, CFR Călători recomandă pasagerilor să achiziționeze biletele din timp pentru a evita supraaglomerarea și să utilizeze toate trenurile disponibile în grafic.

(sursa: Mediafax)