Tudor Ciuhodaru avertizează asupra pericolului paracetamolului: Zece comprimate pot fi mortale

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Tudor Ciuhodaru a explicat că dozele mari de paracetamol – peste 10 grame la adulți sau 150 mg/kg la copii – pot produce leziuni hepatice grave.

„Zece comprimate de paracetamol pot fi mortale. Atenție (din nou!) la paracetamol. În cazul răcelilor la copii nu trebuie niciodată depășită doza recomandată! Supradoza duce la insuficiență hepatică, comă și chiar deces”, a subliniat medicul.

El a prezentat cinci reguli simple pentru a preveni efectele toxice:

Administrați cea mai mică doză eficace, pe cea mai scurtă perioadă.

Evitați dozele repetate la intervale mai mici de 4 ore.

Nu depășiți patru doze pe zi.

Respectați doza maximă zilnică recomandată.

Dacă simptomele persistă peste trei zile, consultați medicul.

Ciuhodaru a atras atenția și asupra noilor provocări apărute pe platformele sociale, precum TikTok, care implică ingerarea de cantități mari de medicamente, inclusiv paracetamol, ceea ce poate avea consecințe fatale.

În caz de supradozaj, medicul recomandă intervenția imediată: pacientul trebuie transportat la spital chiar dacă nu prezintă simptome, iar tratamentul de urgență include lavaj gastric și administrarea antidotului specific – N-acetilcisteina.

Totodată, Ciuhodaru a subliniat că intoxicația cu paracetamol reprezintă a doua cauză de transplant hepatic la nivel mondial.

„Am depus în fiecare sesiune parlamentară proiecte de lege privind introducerea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor. Așteaptă doar să fie adoptate”, a adăugat fostul europarlamentar.

Președintele Donald Trump a anunțat luni că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA va notifica medicii că utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii „poate fi asociată cu un risc foarte crescut de autism”, în ciuda deceniilor de dovezi care arată că este sigur, potrivit CNN.

