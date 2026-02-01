ANAT îl acuză pe Irineu Darău de continuarea politicii anti-turism

Potrivit comunicatului publicat, duminică, asociația îl acuză pe Irineu Darău, că nu este ocupat de problemele reale cu care operatorii din domeniul turismului se confruntă.

„Domnul ministru nu pare preocupat de scăderea dramatică a numărului de turiști români și străini, de lipsa de promovare externă, de prăbușirea competitivității României ca destinație turistică sau de falimentul iminent al multor operatori din domeniu”, se în comunicatul publicat de ANAT.

Patronatul acuză că Darău „pare să continue politica anti-turism inaugurată de Miruță”.

„Din păcate, domnul Irineu Ambrozie Darău pare să continue politica anti-turism inaugurată de predecesorul său, domnul Miruță, ceea ce ridică o întrebare legitimă: este aceasta strategia partidului pe care îl reprezintă – distrugerea turismului românesc?”, arată sursa citată.

Patronatul acuză că actualul ministru este mai preocupat de evaziunea fiscală din domeniu decât de problemele operatorilor.

„Să fim foarte clari: nu negăm existența evaziunii fiscale – este un fenomen real, prezent în economie, inclusiv în turism – însă abordarea Guvernului este cel puțin ciudată, dacă nu de-a dreptul ridicolă.

După ce ați majorat TVA-ul, crescând implicit stimulentele pentru evaziune – pentru că este evident că se câștigă mai mult eludând TVA-ul de 11% decât unul de 5% sau 9% – aceasta este soluția Guvernului pentru a „eradica” evaziunea fiscală? Să se roage public de operatori să nu mai facă evaziune? Este, din păcate, penibil”, arată sursa citată.

ANAT precizează că evaziunea fiscală este atributul ministerului finanțelor și al instituțiilor de control și nu „o politică publică de turism și, cu atât mai puțin, o viziune de dezvoltare”.

Patronatul atrage atenția că încasările din turism „sunt în scădere abruptă” din cauza scăderii puterii de cumpărare, a creșterii TVA, a creșterii mari de prețuri la energie, dar și din pricina majorării taxelor și impozitelor locale, precum și dispariția voucherelor de vacanță.

Potrivit ANAT, voucherele, criticate și de Miruță, au susținut ani la rând turismul intern, fiscalizarea domeniului și crearea de locuri de muncă.

Patronatul a formulat o serie de întrebări directe la adresa ministrului Economiei, Irineu Darău:

-De ce Guvernul nu este în stare să finalizeze Bugetul național, astfel încât România să poată participa la târgurile internaționale de turism?

-De ce, la Târgul de Turism de la Madrid, agențiile de turism românești nu au fost primite?

-Pentru cine ați plătit participarea României la acest târg?

-Știți că România este ultima țară din Europa la numărul de turiști străini?

-Știți că în2024România a avut aproximativ 2,4 milioane de turiști străini, în timp ce în 1980 avea peste 3,2 milioane?

-Știți că legea primelor de vacanță nu funcționează?

-De ce refuzați să finalizați Legea Fondului de garantare pentru turiști, astfel încât consumatorii să nu mai piardă bani în cazul insolvenței unei agenții de turism?

ANAT a mai precizat: „Un ministru al turismului ar trebui să vorbească despre strategie, promovare, conectivitate, competitivitate și predictibilitate fiscală, nu despre rugăminți publice adresate operatorilor economici. Ar trebui să propună politici care încurajează conformarea voluntară, nu să creeze condițiile perfecte pentru evaziune și apoi să se mire de efecte”, conchide patronatul.

(sursa: Mediafax)