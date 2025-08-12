Românii își rezervă vara online: Peste jumătate caută vacanțe în iunie-august. Madeira urcă în top

x close
de Redacția Jurnalul    |    12 Aug 2025   •   16:30
Pentru turiștii români, vara nu începe când se deschid oficial plajele, ci când încep căutările online. Peste 58% dintre căutările de vacanțe au loc în perioada iunie–august, cu un interes crescut pentru orașe care permit multiple activitǎti și insule spectaculoase la cateva ore distanțǎ.

Românii nu mai vor să piardă timp și vor să-și organizeze vacanța simplu, rapid și totul să se întâmple într-o singură platformă sau site. Așa se explică de ce, în 2025, 75% dintre căutările înregistrate în platforma Eturia sunt pentru varianta ”zbor + hotel” – alegerea ideală pentru city break-uri și sejururi la plajă. 20% dintre turiști aleg în căutările lor pachetele clasice, care includ și transferuri sau asigurări, în timp ce 4% preferă provocarea unui itinerar personalizat cu mai multe destinații. Iar pentru cei care vor control deplin, rămâne varianta minimalistă: doar hotel sau doar bilet de avion.

Potrivit sursei citate, la capitolul căutări pentru Europa, Barcelona și Madeira se află în frunte, fiecare cu 10% dintre căutări, apoi Paris și Roma, ambele cu 8%.

Capitala rămâne orașul de unde cei mai mulți turiști aleg să plece în vacanță – 73% dintre căutări au la locul de plecare selectat Bucureștiul, urmat de Cluj (12%), Iași (6%), Timișoara (5%) și, mai timid, Sibiu, Suceava și Constanța. Mulți dintre turiști selectează în platformele noastre ca punct de plecare inclusiv capitala Ungariei, Budapesta.

Aproximativ 10% dintre cei care aleg combinația clasică ”zbor + hotel” adaugă ulterior experiențe care transformă o simplă călătorie într-o aventură memorabilă: experiențe culinare, bilete la evenimente, tururi de oraș sau chiar bilete de tren pentru escapade de câteva ore.

Majoritatea românilor rezervă cel puțin 3 nopți, călătoresc în cuplu și alocă un buget de peste 1.343 euro/persoană pentru o vacanță decentă. În cazul familiilor cu copii, suma poate ajunge chiar la 5.500 euro, mai ales pentru destinațiile din afara Europei.

Madeira este revelația verii: deși nu este în topul absolut al căutărilor, a fost rezervată de 22% dintre turiștii români în vara 2025. Urmează Paris – 11%, Malta – 10%, Barcelona – 9,75% și Mallorca – 9,5%.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: turism vară online vacante
