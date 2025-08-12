Românii își rezervă vara online: Peste jumătate caută vacanțe în iunie-august. Madeira urcă în top

Românii nu mai vor să piardă timp și vor să-și organizeze vacanța simplu, rapid și totul să se întâmple într-o singură platformă sau site. Așa se explică de ce, în 2025, 75% dintre căutările înregistrate în platforma Eturia sunt pentru varianta ”zbor + hotel” – alegerea ideală pentru city break-uri și sejururi la plajă. 20% dintre turiști aleg în căutările lor pachetele clasice, care includ și transferuri sau asigurări, în timp ce 4% preferă provocarea unui itinerar personalizat cu mai multe destinații. Iar pentru cei care vor control deplin, rămâne varianta minimalistă: doar hotel sau doar bilet de avion.

Potrivit sursei citate, la capitolul căutări pentru Europa, Barcelona și Madeira se află în frunte, fiecare cu 10% dintre căutări, apoi Paris și Roma, ambele cu 8%.

Capitala rămâne orașul de unde cei mai mulți turiști aleg să plece în vacanță – 73% dintre căutări au la locul de plecare selectat Bucureștiul, urmat de Cluj (12%), Iași (6%), Timișoara (5%) și, mai timid, Sibiu, Suceava și Constanța. Mulți dintre turiști selectează în platformele noastre ca punct de plecare inclusiv capitala Ungariei, Budapesta.

Aproximativ 10% dintre cei care aleg combinația clasică ”zbor + hotel” adaugă ulterior experiențe care transformă o simplă călătorie într-o aventură memorabilă: experiențe culinare, bilete la evenimente, tururi de oraș sau chiar bilete de tren pentru escapade de câteva ore.

Majoritatea românilor rezervă cel puțin 3 nopți, călătoresc în cuplu și alocă un buget de peste 1.343 euro/persoană pentru o vacanță decentă. În cazul familiilor cu copii, suma poate ajunge chiar la 5.500 euro, mai ales pentru destinațiile din afara Europei.

Madeira este revelația verii: deși nu este în topul absolut al căutărilor, a fost rezervată de 22% dintre turiștii români în vara 2025. Urmează Paris – 11%, Malta – 10%, Barcelona – 9,75% și Mallorca – 9,5%.

(sursa: Mediafax)