Numărul turiştilor români care au vizitat Regiunea de Nord-Vest în această vară a scăzut cu 10%

În acelaşi timp, numărul turiştilor străini a crescut, în perioada iunie-august, cu aproape 11,5%.



Regiunea de Nord-Vest a fost vizitată, în cele trei luni de vară, de peste 587.000 de persoane, din care circa 491.500 au fost turişti români, iar 96.000 au fost turişti străini, în marea lor majoritate europeni. Numărul total al turiştilor a scăzut cu mai bine de 45.000 de persoane faţă de vara anului 2024, respectiv cu peste şapte procente.



Luna cu cei mai mulţi turişti în Regiunea de Nord-Vest a fost august, respectiv 224.193 de persoane, din care 188.055 de turişti români şi 36.138 de turişti străini.



Tot în această lună, Bihor a detronat Clujul în privinţa contribuţiei în acest domeniu, cu un procent de 36%.



Durata medie a şederii a depăşit cu puţin două zile, iar indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, la nivel regional, a fost de circa 30%. Cei mai mari indici de utilizare au fost raportaţi de judeţele Bihor şi Cluj.



În general, turiştii au preferat unităţile de cazare din municipiile reşedinţă de judeţ, excepţie făcând Maramureş, unde atât vizitatorii din ţară, cât şi cei din străinătate au ales să se cazeze în alte localităţi turistice.



Regiunea de Nord-Vest este formată din judeţele Cluj, Bihor, Maramureş, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud şi Sălaj.

