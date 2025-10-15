UE amendează mărcile de lux Gucci, Chloé și Loewe pentru încălcarea regulilor concurenței

Uniunea Europeană a anunțat marți, că a impus amenzi în valoare totală de 157 de milioane de euro grupurilor de lux Gucci, Chloé și Loewe pentru încălcarea normelor de concurență, potrivit Le Figaro.

Comisia Europeană acuză cele trei companii, cu sediul în Italia, Franța și Spania că restricționează capacitatea comercianților independenți de a stabili prețurile produselor mărcilor lor. Aceste practici încalcă legislația concurenței, deoarece duc la prețuri mai mari pentru consumatori.

Cele trei companii au comis încălcările independent una față de cealaltă, dar în perioade suprapuse și adesea împotriva acelorași magazine fizice și online. Prin impunerea simultană de amenzi, Comisia spune că dorește să „transmită un mesaj puternic întregii industrii a modei”.

(sursa: Mediafax)