Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă electrică

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:00, când vatmanul în vârstă de 57 de ani conducea tramvaiul dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției. La intersecția cu Bd. Tineretului, tramvaiul a lovit trotineta electrică, ceea ce a dus la deraierea de pe șine.

Nu au existat victime în urma acestui eveniment.

Tramvaiul a fost repus rapid pe șine, fără să fie necesară restricționarea traficului rutier în zonă.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Brigada Rutieră, sesizată prin apel 112, l-a îndrumat pe conducătorul tramvaiului la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor legale.

(sursa: Mediafax)