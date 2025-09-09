x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Observator Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă electrică

Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă electrică

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   10:22
Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă electrică

Un tramvai a deraiat luni seara la intersecția Bd. Gheorghe Șincai cu Bd. Tineretului din București, după ce a lovit o trotinetă electrică aflată pe linia de tramvai.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 20:00, când vatmanul în vârstă de 57 de ani conducea tramvaiul dinspre Timpuri Noi către Eroii Revoluției. La intersecția cu Bd. Tineretului, tramvaiul a lovit trotineta electrică, ceea ce a dus la deraierea de pe șine.

Nu au existat victime în urma acestui eveniment.

Tramvaiul a fost repus rapid pe șine, fără să fie necesară restricționarea traficului rutier în zonă.

Vatmanul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Brigada Rutieră, sesizată prin apel 112, l-a îndrumat pe conducătorul tramvaiului la Biroul Accidente Ușoare pentru întocmirea documentelor legale.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bucuresti tranvai deraiat Trotineta electrică
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri