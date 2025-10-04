Unde merg turiștii și cât costă o noapte de cazare în orașele mari din țară

Toamna anului 2025 aduce oportunități excelente pentru city break-uri în România, orașele mari și cele cu patrimoniu cultural fiind în topul preferințelor turiștilor locali și străini. Tendințele actuale arată că destinațiile care combină cultura, peisajele pitorești și bugetul accesibil atrag cel mai mult interes, potrivit unei analize Travelminit.

Orașe care cuceresc turiștii toamna aceasta

Toamna este momentul ideal pentru city break-uri în România, iar anumite orașe se remarcă prin popularitatea lor în rândul turiștilor. București, Brașov, Cluj-Napoca, Sibiu și Iași se află în topul preferințelor datorită combinației dintre patrimoniul cultural, peisajele pitorești și oferta diversificată de activități urbane.

Bucureștiul combină viața urbană vibrantă cu atracții culturale variate, de la muzee și galerii, până la parcuri și evenimente de sezon, fiind o alegere ideală pentru cei care caută un city break complet. Brașov, cu centrul său istoric și atmosfera medievală, atrage turiștii care vor să se relaxeze și să exploreze împrejurimile montane, oferind și ocazia unor fotografii spectaculoase.

Cluj-Napoca se remarcă prin dinamismul său, viața culturală activă și gastronomia locală, fiind o destinație preferată de tinerii călători și de cei care apreciază un city break plin de energie. Sibiu și Iași impresionează prin patrimoniul cultural, piețele colorate și clădirile istorice, oferind experiențe autentice pentru cei care doresc să combine plimbările relaxante cu descoperirea tradițiilor locale.

Care sunt prețurile pentru un city-break toamna aceasta?

În ceea ce privește bugetul, analiza Travelminit arată că toamna 2025 oferă oportunități excelente pentru cazări la prețuri accesibile. În București, o noapte de cazare pentru două persoane poate costa între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. Cluj-Napoca se situează între 150 și 700 de lei, Sibiu între 160 și 700 de lei, iar Iași între 150 și 650 de lei. Alte destinații interesante precum Timișoara, Sinaia, Sighișoara sau Oradea oferă tarife similare, între 150 și 700 de lei pe noapte.

Sezonul de toamnă este considerat „low season”, ceea ce permite turiștilor să găsească oferte avantajoase și să profite de un city break confortabil, fără aglomerația specifică verii. Rezervările făcute în avans sau ofertele last minute pot reduce și mai mult costurile.

Experiențe care dau savoare city break-urilor

Dincolo de obiectivele turistice clasice, city break-urile din România se transformă tot mai mult în experiențe complete. Gastronomia locală, de la piețele tradiționale la restaurantele cu specific regional și cafenelele autentice, devine un punct de atracție în sine. Evenimentele sezoniere precum festivaluri de toamnă, târguri sau expoziții culturale adaugă motive suplimentare pentru a alege o escapadă urbană în această perioadă.

De asemenea, excursiile active aproape de orașe, precum traseele montane sau tururile ghidate, permit combinarea relaxării cu aventura și descoperirea unor peisaje spectaculoase. Această combinație între destinații atractive, prețuri accesibile și experiențe autentice face ca toamna 2025 să fie un sezon excelent pentru city break-uri în România.

(sursa: Mediafax)