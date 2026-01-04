Unde se vinde astăzi cea mai ieftină benzină la pompă. Cum stă România comparativ cu UE

Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 0.7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astazi cu 2.5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile. În schimb, în cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 1,0% ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astazi cu 4,0 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile, arată comparatorul peco-online.ro. Această evoluție a prețurilor vine pe fondul scăderii cotațiilor țiteiului Brend din ultimele luni.

Cele mai mici prețuri medii la benzină se înregistrează astăzi în București, acesta fiind de 7,54 lei/l. Pe celelalte poziții se situează orașele Cluj-Napoca cu 7,58 lei/l, Timișoara cu 7,55 lei/l, Iași cu 7,56 lei/l și Constanța cu 7,58 lei/l.

Cei mai ieftini carburanți se găsesc la benzinăria Petroleum situată în județul Mureș. pe DN 13. Șoferii pot cumpăra astăzi de aici benzina cu 7,40 lei/l și motorina cu 7,58 lei/l.

În aceasta perioadă, România se află pe locul al 10-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia și Suedia. În cazul motorinei, țara noastră este situată pe locul 13 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 11 la benzina fară taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Austria, Belgia, Croația, Cehia, Letonia, Luxemburg, Malta, Slovacia, Slovenia și Suedia, în timp ce motorina fară taxe comercializată la noi este pe locul al 12-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Italia, Letonia, Malta, Portugalia și Slovenia.