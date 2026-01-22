Nicușor Dan: Referendum pentru unire, când va fi majoritate în R. Moldova. Acum nu suntem acolo.

Prezent la Bruxellles la Consiliul European, președintele Nicușor Dan a răspuns la o întrebare cu privire la oportunitatea organizării unui referendum pe tema unirii României cu Republica Moldova. El a spus că: „În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta, pentru moment, nu suntem acolo”.

Un răspuns asemănător a dat și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

În cadrul unei conferințe de presă de joi, președinta Maia Sandu a fost întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum privind tema unirii Republicii Moldova cu România.

„Cel puţin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o ţară democratică şi mergem strict după decizia cetăţenilor”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

Președinta Republicii Moldova a mai fost întrebată dacă a discutat acest subiect cu liderii europeni după ce a declarat recent că ar vota pentru unirea țării cu România dacă s-ar organiza un referendum. Lidera de la Chișinău a punctat faptul că nu a discutat cu aceștia.

(sursa: Mediafax)