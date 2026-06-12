Ursoaică împușcată la Bușteni, după ce a intrat de două ori astăzi într-o casă

Potrivit Primăriei Bușteni, autoritățile au fost alertate prin mai multe apeluri la 112 privind prezența animalelor în interiorul unei proprietăți. La fața locului au intervenit echipajele competente, care au confirmat prezența ursoaicei și a celor trei pui și au monitorizat atât gospodăria vizată, cât și proprietățile învecinate.

În cursul după-amiezii, animalele au revenit în aceeași gospodărie, iar situația a fost reevaluată de echipa de intervenție. Autoritățile au concluzionat că există un risc ridicat pentru persoanele aflate în zonă, fiind aplicate procedurile prevăzute de legislația în vigoare.

În timpul intervenției, exemplarul adult a fost recoltat. De asemenea, unul dintre cei trei pui a suferit răni incompatibile cu viața. Ceilalți doi pui au reușit să se retragă în pădure și sunt căutați în continuare de echipele specializate.

Reprezentanții Primăriei Bușteni au precizat că scopul operațiunii este capturarea în siguranță a celor doi pui rămași și transferarea lor la centrul specializat pentru pui de urs de la Bălan, în județul Harghita.

Prezența urșilor în zonele locuite din stațiunile de pe Valea Prahovei a devenit tot mai frecventă în ultimii ani, autoritățile fiind nevoite să intervină periodic pentru îndepărtarea animalelor care ajung în apropierea locuințelor sau a zonelor turistice.