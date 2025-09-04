Dezmințire oficială: Avionul Ursulei von der Leyen nu a fost bruiat de ruși

În urmă cu două zile, într-un amplu articol, jurnaliștii Gândul au intervievat o serie de specialiști în aviație, care au pus la îndoială informația prin care avionul președintei Comisiei Europene ar fi fost “atacat” de ruși.

Confirmarea celor spuse de experții intervievați de Gândul a venit astăzi, când însuși premierul bulgar, Rosen Jelyazkov, a declarat în Parlament că avionul președintelui Comisiei nu a fost perturbat, ci a suferit doar o întrerupere parțială a semnalului, genul de întrerupere care apare de obicei în zonele dens populate.

„După verificarea înregistrărilor avionului, am constatat că pilotul nu dădea semne de îngrijorare. Timp de cinci minute, aeronava a rămas în zona de așteptare, semnalul fiind în permanență bun”, le-a spus el parlamentarilor.

Prim-ministrul declarase anterior că perturbarea s-a produs ca urmare a consecințelor neintenționate ale războiului electronic în conflictul ucrainean, scrie Politico.

Viceprim-ministrul și ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a negat, de asemenea, că există dovezi ale întreruperii semnalului GPS al zborului șefei Comisiei Europene.

„Conform datelor empirice, conform detectării radio, înregistrărilor agențiilor noastre, civile și militare, nu există niciun fapt care să susțină afirmația de bruiaj a semnalul GPS care a afectat avionul”, a declarat joi Karadzhov, pentru postul de televiziune bulgar bTV.

Avionul cu care președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a deplasat duminică în Bulgaria, a avut dificultăți la aterizare din cauza unui presupus bruiaj planificat de Rusia, scrie presa internațională.

În urma bruiajului, serviciile de navigație GPS ale aeronavei ar fi fost afectate de acest bruiaj în cursul zilei de duminică, personalul navigant fiind nevoit să recurgă la hărți clasice pentru a ajunge la Plovdiv.

Trei oficiali informați cu privire la incident au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune de interferență rusă.

„Întregul sistem GPS al aeroportului a fost blocat”, a declarat unul dintre oficiali. După ce a survolat aeroportul timp de o oră, pilotul avionului a luat decizia de a ateriza manual, folosind hărți analogice, au adăugat aceștia. „A fost o interferență incontestabilă”, au spus ei.

(sursa: Mediafax)