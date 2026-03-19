Ultimul mesaj de pe remorcherul Astana, înainte să se scufunde: «Lăsați-o mai ușor, că ne dați la fund»

Accidentul naval din Portul Midia: cum s-a scufundat remorcherul Astana și de ce au fost oprite căutările

Autoritățile au anunțat sistarea temporară a operațiunilor de căutare a celor trei marinari dispăruți după scufundarea remorcherului Astana, în timpul unei manevre de acostare a unui petrolier în zona terminalului de larg al Midia Marine Terminal, la aproximativ 8 kilometri de Portul Midia. Decizia i-a scos din minți pe apropiații victimelor, care au luat cu asalt sediul Autorității Navale Române (ANR), cerând explicații și acuzând grave nereguli în manevra care a precedat tragedia.

„Lăsați-o mai ușor, că ne dați la fund” – ultimul mesaj de pe remorcher

Vărul unuia dintre marinari, Marius Duță, susține că remorcherul nu ar fi trebuit să fie legat de petrolier și lansează acuzații directe la adresa modului în care s-a făcut manevra.​

„Vaporul care a luat remorca de la nava de 250 de metri nu avea quick release în caz de urgență. Deci, el nu trebuia să ia remorcă. El trebuia doar să asiste. Adică ce înseamnă? Să ducă scafandri, cabluri, furtune, oameni... Deci nu trebuia să se lege. Vaporul nu trebuia să fie legat.”, a declarat Marius Duță.

El explică și ce înseamnă acest sistem de siguranță care ar fi lipsit de pe navă.

„Quick release este sistemul acela prin care dai drumul repede la parâmă, în caz că se întinde parâma trebuie eliberată de urgență, pentru că nu ai timp să acționezi. Parâma s-a tensionat în 5 secunde și cred că au murit loviți. Sistemul acesta lipsea pe Astara. Deci Astara nu avea acest sistem de quick release.”

Potrivit acestuia, echipajul ar fi transmis prin stație un mesaj disperat, cu doar câteva secunde înainte de tragedie.

„Și încă ceva... ce am auzit azi dimineață: prima conexiune între Astara și vapor a fost: "Lăsați-o mai ușor că ne dați la fund". Și după câteva secunde au zis că s-au oprit motoarele și când s-au uitat, erau deja la fund. Petrolierul probabil avea o viteză mult mai mare decât cea permisă pentru a face manevra aceasta, pentru că ei erau în mers.”

„Remorcherul nu trebuia să fie acolo”

Rudele vorbesc și despre faptul că nava nu ar fi fost certificată pentru tipul de operațiune în care era implicată.​

„Remorcherul nu trebuia să fie acolo pentru că nu era certificat pentru așa ceva. Era certificat pentru asistență, de cabluri, de conexiuni, de tool-box. Cred că i-a forțat, a zis: "Lasă, faceți voi și asta" că știți cum e la noi.”

Marius Duță descrie și modul în care crede că s-a produs fizic scufundarea.

„Remorcherul a fost pur și simplu dat peste cap în acea vâltoare, în curenți, în ce a produs petrolierul. Nu știu ce s-a întâmplat de ce li s-a oprit motorul. Probabil nava de 250 de metri având viteză prea mare și spunându-le deja: "Băi, lăsați-o mai ușor că ne scufundați", nu știu cum i-a tras, probabil pupa a ieșit din apă și dacă pupa iese din apă, elicea nu se mai învârte, are un sistem de siguranță și dacă nu mai face contact cu apa, se oprește. Ei au pierdut guvernarea vaporului, s-au întors travers și i-a dat peste cap.”

El insistă asupra succesiunii dramatice a mesajelor transmise prin radio.

„Mesajele transmise au fost: «Lăsați-o mai ușor că ne dați la fund» și următorul, după câteva secunde, a fost că li s-au oprit motoarele și când s-au uitat deja erau la fund. Știu asta de la ceilalți scafandri.”, a mai declarat Niță citat de Replicaonline.

De ce au luat rudele cu asalt sediul ANR

Rudele marinarilor dispăruți spun că au mers la ANR pentru a-i convinge pe responsabili să reia scufundările, chiar dacă șansele ca cineva să mai fie în viață sunt aproape nule.​

„Am venit azi la ANR să-i convingem să intre după oameni. Oricum, știm că sunt morți toți, au murit v-am zis, cred că din primele 10 minute, probabil au murit loviți la impactul acela, vă dați seama. Marea este foarte agitată, am înțeles că-i forța 6, undeva la 3-4 metri valul.”

Familiile sunt bulversate și de felul în care ar fi funcționat echipamentele de siguranță la bord.

„Vă dați seama că nu aveau ce să facă pentru că a fost impactul foarte rapid. Degeaba aveau veste și costume de imersiune dacă... Și cel pe care l-au găsit imediat, probabil, am înțeles că s-a lovit la cap. Era pe punte, probabil... Dar ok, am înțeles, au murit, dar plutele de ce nu s-au desfăcut? Probabil a fost o problemă tehnică... Da, au fost probleme, au făcut verificările, am înțeles că în noiembrie au făcut verificări la plute, pe hârtie, vă dați seama. Că n-au declanșat plutele.”

În discuție apare și baliza de semnalizare de urgență, EPIRB.​

„EPIRB-ul (Emergency Position Indicating Radio Beacon) nu a ieșit la suprafață. Ăla trebuie să iasă, are un sistem hidrostatic care trebuie să iasă la suprafață. EPIRB-ul era legat de vapor. Și chiar dacă ar fi reușit să scape, tot mureau. Pentru că plutele nu... nu s-au umflat plutele.”, a continuat Marius Duță.

Ce spune Autoritatea Navală Română

Reprezentanții ANR explică motivul pentru care operațiunile de căutare au fost oprite în cursul zilei de joi și vorbesc despre condițiile meteo și de mare.

Marius Roibu, directorul Centrului Maritim de Coordonare din cadrul ANR, a declarat: „De ieri seară, de la 18:50, evident, pe perioada nopții, manevrele, operațiunile de căutare au fost suspendate. În această dimineață au fost reluate cu scafandri aparținând Ministerului Apărării Naționale, dar înrăutățirea vremii nu ne-a permis să continuăm acest demers, astfel încât în jurul orei 9:00 au fost solicitați să se întoarcă la bază. Nu s-a putut interveni pentru salvare de vieți umane, salvare subacvatică de vieți umane. Va fi așa până mâine, în jurul orelor 20:00, din cum arată buletinul meteo. Valul este undeva la 1 m - 1,5 m înălțime în clipa asta.”

Acesta subliniază că nu se dorește punerea în pericol a echipelor de salvatori.

„Vizibilitatea nu este afectată, undeva la 12 mile, din ce observăm. Sperăm să putem interveni de îndată ce marea mai scade, valul mai scade ca intensitate. Nu intenționăm să punem în pericol viețile salvatorilor. Acesta este motivul pentru care operațiunile au fost suspendate datorită stării mării.”

Roibu a explicat și faptul că remorcherul era implicat într-o operațiune de acostare la monoboia de la Midia, în momentul tragediei.​

„Ieri s-a intervenit dincolo de Planul Național SAR, adică au fost forțe care nu aparțineau de Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și MApN-ul. Țin să le mulțumesc celor de la GSP, care au participat printr-un elicopter, și celor de la MApN, care au alăturat operațiunilor de căutare și o echipă de scafandri. N-aș putea să vă dau o distanță față de acel petrolier de care spuneți, deoarece remorcherul era implicat într-o operațiune de acostare, de legare la monoboia de la Midia. Deci era probabil suficient de aproape. Vorbim de cabluri, de nava petrolier când s-a întâmplat.”

Comunicatul Midia Marine Terminal și ancheta în curs

Midia Marine Terminal, compania care operează remorcherul Astana, arată că operațiunile de recuperare depind exclusiv de condițiile meteo și de vizibilitate și că echipele proprii de scafandri sunt la dispoziția autorităților.

„Midia Marine Terminal, inclusiv echipa proprie de scafandri, oferă tot suportul autorităților implicate în misiunea de căutare și recuperare a colegilor dispăruți în urma incidentului de ieri dimineață. Operațiunile sunt coordonate de Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre). Derularea operațiunilor de recuperare depinde de condițiile meteo și de vizibilitate. În acord cu deciziile autorităților, compania așteaptă reluarea operațiunilor de recuperare a colegilor noștri”, se arată în comunicatul transmis de agentul economic, citat de Agerpres.

Potrivit comunicatului, trupul celui de-al doilea marinar, din cei cinci aflați la bord, a fost găsit miercuri seară în epava scufundată.

„În cursul serii trecute, în urma acțiunilor ample de căutare și salvare desfășurate de autorități și companie, unul dintre cei patru colegi dispăruți a fost reperat în epava remorcherului, fără semne vitale. Acesta a fost adus la suprafață de scafandrii militari”, se mai spune în comunicat.

Compania a anunțat demararea unei investigații interne, în paralel cu ancheta penală coordonată de procurori.

„Transmitem sincere condoleanțe familiilor îndoliate, colegilor și tuturor celor afectați de această pierdere. Compania oferă tot sprijinul și asistența necesare în aceste momente dificile (...). În același timp, echipe specializate din cadrul companiei au demarat o investigație internă pentru a stabili cauzele producerii acestui incident”, se mai spune în comunicat.

Cercetările privind cauzele și împrejurările producerii accidentului naval sunt efectuate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.