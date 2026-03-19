Prognoza meteo primăvara 2026: răcire temporară în România, vortex polar și impactul El Niño

Cum va fi vremea în primăvara 2026 în Europa și România: temperaturi, ploi și răciri bruște

Sezonul rece s-a încheiat oficial, însă vremea continuă să surprindă. Primăvara 2026 debutează cu contraste puternice, de la temperaturi neobișnuit de ridicate la o răcire bruscă în România, în timp ce la nivel global se conturează un fenomen climatic major: posibilul Super El Niño.

Tranziție lentă de la iarnă la primăvară

Luna martie confirmă caracterul de tranziție, însă în 2026 schimbările sunt mai accentuate decât de obicei. Un nucleu persistent al vortexului polar, poziționat deasupra estului Canadei, continuă să influențeze circulația atmosferică la scară largă.

Această situație este specifică perioadelor în care se produce o trecere rapidă de la La Niña la El Niño. Deși fenomenul La Niña s-a încheiat oficial, efectele sale se resimt încă în atmosferă. În Europa, impactul este indirect, dar vizibil: nordul și nord-vestul sunt dominate de o zonă de presiune ridicată, ceea ce aduce temperaturi mai blânde, în timp ce centrul și sudul continentului rămân sub influența aerului rece și instabil, scrie Severe Weather.

Pe măsură ce luna martie se apropie de final, aerul cald începe să avanseze, iar vremea devine treptat mai stabilă, în special în nordul și estul Europei.

Fenomenul care poate schimba tot: Super El Niño

Un rol esențial în evoluția vremii din 2026 îl joacă sistemul climatic ENSO, cunoscut sub numele de El Niño – Oscilația Sudică. Datele actuale indică o încălzire rapidă a apelor din Pacificul tropical, cu temperaturi deja cu aproximativ două grade peste valorile normale.

Acest proces este alimentat de undele Kelvin, mase de apă caldă care se deplasează în adâncime și reapar la suprafață. Toate aceste semnale indică începutul unui nou episod El Niño, care ar putea evolua spre un Super El Niño în a doua parte a anului.

Un astfel de fenomen are capacitatea de a amplifica extremele meteorologice la nivel global, generând dezechilibre majore. În unele regiuni pot apărea inundații masive, în timp ce altele se pot confrunta cu secetă severă. De asemenea, traseele furtunilor pot suferi modificări semnificative, iar tiparele meteorologice obișnuite devin imprevizibile.

Prognoza pentru Europa: mai caldă, dar și mai instabilă

Modelele climatice pentru perioada aprilie–iunie conturează o tendință clară pentru Europa. Temperaturile vor fi, în general, peste medie în mare parte a continentului, în special în zonele centrale, sudice și nordice.

Vestul și nord-vestul Europei ar putea avea valori mai apropiate de normal, pe fondul influenței unei zone de presiune joasă din Atlanticul de Nord. În același timp, aerul umed transportat dinspre Atlantic va favoriza apariția precipitațiilor frecvente, ceea ce înseamnă o primăvară mai umedă și mai instabilă în multe regiuni.

România, lovită de o răcire bruscă

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă rapid și în România. Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat pentru Antena 3 CNN evoluția recentă a temperaturilor:

„Zilele acestea contăm pe o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, chiar și astăzi și mâine, pentru că ecartul temperaturilor maxime la scara întregii țări va fi cuprins între 10 până la 15-16 grade.”

Cele mai ridicate valori sunt în vest și sud-vest, inclusiv în Capitală, unde temperaturile ajung la 14-15 grade. Schimbarea vine însă începând de joi:

„De joi însă, o masă de aer rece va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de centru, est, sud-est a țării, unde maximele nu vor depăși 7-9 grade celsius.”

În vest și sud-vest, temperaturile vor rămâne ușor mai ridicate, dar apropiate de normalul perioadei.

Apar ploi, lapoviță și ninsori la munte

Odată cu răcirea vremii, își fac apariția și precipitațiile. Potrivit ANM:

„Ploi slabe în zonele mai joase de relief, iar în zona montană înaltă nu excludem să avem și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.”

Vântul va deveni și el un factor important, cu intensificări semnificative atât în zonele joase, cât și la munte. În anumite județe din sud-vestul țării au fost emise atenționări de tip cod galben, unde rafalele pot atinge viteze considerabile.

Cât durează episodul de frig

Răcirea nu va persista foarte mult. Elena Mateescu a precizat:

„Acest episod caracteristic pentru a doua parte a acestei săptămâni va fi de scurtă durată, cel puțin până duminică.”

Ulterior, temperaturile vor intra din nou pe un trend ascendent:

„De luni până săptămâna viitoare și mai ales de marți temperaturile vor fi din nou în creștere. Vorbim de valori între 10-17 grade.”

Concluzie: o primăvară imprevizibilă

Primăvara 2026 se anunță una atipică, marcată de oscilații rapide de temperatură și episoade de instabilitate. Alternanța dintre perioadele calde și răcirile bruște, pe fondul influenței posibile a unui Super El Niño, va aduce un tipar meteorologic dificil de anticipat.

Pentru România, următoarele săptămâni vor confirma această tendință: schimbări rapide, dar și reveniri spectaculoase ale temperaturilor.