Jurnalul.ro Ştiri Observator Rezultate LOTO 6/49 19 martie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

Rezultate LOTO 6/49 19 martie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi

de Vali Deaconescu    |    19 Mar 2026   •   18:51
Rezultate LOTO 6/49 19 martie 2026. Numerele câștigătoare la extragerea de joi
Sursa foto: Numerele câștigătoare la extragerea de duminică, 19 martie 2026

Joi, 19 martie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 15 martie, Loteria Română a acordat 36.374 de câștiguri în valoare totală de peste 3 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 19 martie 2026:

Loto 6/49: 7, 32, 38, 39, 27, 21

Loto 5 din 40: 10, 13, 38, 27, 12, 26

Joker: 22, 8 , 40, 9, 33 / 15

Noroc: 4 1 5 0 8 2 3

Super Noroc: 8 1 5 7 2 0

Noroc Plus: 8 9 0 6 1 5

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 8,14 milioane de lei (peste 1,59 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 988.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 58,87 milioane de lei (peste 11,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report de peste 418.000 de lei (peste 82.000 de euro). La Noroc Plus este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 51.200 de lei (peste 10.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 170.200 de lei (peste 33.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 118.300 de lei (peste 23.200 de euro).

La tragerea LOTO 5/40 s-a castigat premiul la categoria a II-a in valoare de 85.137,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobilă AmParcat.ro.

La tragerea JOKER s-au castigat trei premii la categoria a III-a in valoare de 54.709,83 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Ploiesti si Boldești Scăieni, judetul Prahova si pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea NOROC s-a castigat premiul de categoria a III-a in valoare de 51.916,56 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
