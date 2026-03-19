Atenție la somnifere! Un produs natural poate provoca insuficiență cardiacă

O analiză recentă a adulților cu insomnie, care nu a fost încă evaluată de colegi, a constatat că persoanele cărora li s-a prescris melatonină timp de mai mult de un an prezintă un risc mai mare de probleme cardiace.

Riscurile melatoninei pe termen lung

Dintre cei peste 130.000 de adulți din mai multe țări, persoanele cărora li s-a prescris melatonină pe termen lung au avut un risc cu 89% mai mare de insuficiență cardiacă pe o perioadă de cinci ani și o probabilitate de două ori mai mare de a muri din orice cauză, comparativ cu cei cărora nu li s-a prescris melatonină.

Constatările sunt preliminare și nu modifică recomandările actuale privind sănătatea. Nu înseamnă neapărat că melatonina - al patrulea cel mai popular produs natural consumat de adulți în SUA - provoacă efecte periculoase.

Ceea ce sugerează rezultatele este că utilizările pe termen lung ale melatoninei trebuie studiate în continuare pentru a vedea dacă sunt sigure.

Melatonina este de obicei considerată sigură și bine tolerată pentru utilizarea pe termen scurt în rândul femeilor care nu sunt însărcinate sau nu alăptează. Aceasta înseamnă aproximativ 1 până la 2 luni.

Există studii limitate privind efectele melatoninei după această perioadă, o situație pe care unii cercetători o consideră ar trebui remediată, mai ales pe măsură ce suplimentul crește în popularitate.

Cercetarea a fost prezentată în noiembrie 2025 la Sesiunile Științifice ale Asociației Americane a Inimii.

„Suplimentele de melatonină s-ar putea să nu fie atât de inofensive pe cât se crede în mod obișnuit. Dacă studiul nostru este confirmat, acest lucru ar putea afecta modul în care medicii îi sfătuiesc pe pacienți cu privire la acest somnifer.”, a declarat la acea vreme dr. Ekenedilichukwu Nnadi de la SUNY Downstate/Kings County Primary Care din New York.

Ce conțin suplimentele de melatonină

Suplimentele de melatonină reproduc un hormon secretat în mod natural de creier pentru a ajuta la menținerea ceasului intern al organismului în funcțiune. Administrarea acestui înlocuitor la sfârșitul zilei poate ajuta unii oameni să adoarmă și să rămână adormiți.

În SUA și în multe alte țări, suplimentele de melatonină sunt disponibile fără prescripție medicală, ceea ce înseamnă că pacienții le pot administra fără îndrumare medicală sau supraveghere medicală privind dozajul sau durata de utilizare.

Deși unele studii sugerează că utilizarea pe termen lung a melatoninei este sigură, lipsesc cercetări cuprinzătoare.

Printre alte țări, analiza recentă a lui Nnadi și a colegilor săi din SUA a analizat dosarele electronice de sănătate ale adulților din SUA și din Marea Britanie, unde melatonina este disponibilă doar pe bază de rețetă.

O analiză secundară a constatat că cei care au luat melatonină timp de peste un an aveau o probabilitate de aproape 3,5 ori mai mare de a fi spitalizați pentru insuficiență cardiacă, comparativ cu cei care nu au luat melatonină.

În plus, riscul de deces din orice cauză a crescut de la 4,3% la 7,8% între grupuri.

Cercetarea este îngrijorătoare dar rezultatele ar trebui abordate cu prudență. Metodologia studiului are o limitare majoră. Participanții nu au fost chestionați cu privire la utilizarea melatoninei. Înregistrările lor cu rețete au fost folosite pentru a evalua cine ce lua. Aceasta înseamnă că grupul de control (cei care nu au luat melatonină) ar fi putut include, de exemplu, persoane din SUA care au luat melatonină fără prescripție medicală.

Carlos Egea, președintele Federației Spaniole a Societăților de Medicină a Somnului, care nu a fost implicat în studiu, a remarcat această avertizare. Cu toate acestea, el ia în continuare în serios asocierile studiului.

„Aceste descoperiri contestă percepția melatoninei ca terapie cronică benignă și subliniază doar necesitatea unui studiu prospectiv cu un grup de control pentru a clarifica profilul său de siguranță”, a argumentat Egea.

Chiar și pe termen scurt, melatonina poate avea dezavantaje de care mulți utilizatori nu sunt conștienți. De exemplu, o serie de supradoze non-fatale în rândul copiilor din Australia a ridicat întrebări cu privire la profilul de siguranță al suplimentului pentru anumite grupe de vârstă. Produsele cu melatonină pot fi bazate pe un hormon natural, dar asta nu înseamnă că nu există riscuri.

