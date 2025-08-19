Vacanțe mascate în concedii medicale: Sute de mii de români s-au „îmbolnavit” de 1 mai

De acum, medicii de familie vor fi obligați să le spună pacienților cât pierd din salariu atunci când aleg să stea acasă. În unele cazuri, reducerea ajunge chiar și la jumătate din venit.

Doar în jurul zilei de 1 mai, peste 200.000 de români au „căzut la pat” brusc, iar fenomenul a atras atenția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, scrie Observatornews.ro

Cum se schimbă regulile pentru concediul medical

Dacă până acum pe formular apărea un procent unic de 75%, noul document va afișa clar cele trei praguri: 75%, 65% și 55% din salariu, calculate în funcție de durata concediului.

„Este o măsură descurajantă, care îi va face pe oameni să se gândească de două ori înainte de a solicita un concediu medical”, a declarat medicul de familie Evelyn Cristescu.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat că aceste modificări au rolul de a responsabiliza atât pacienții, cât și medicii: „Indemnizația este acum mai corect diferențiată în funcție de perioadă, iar pacienții vor ști exact cât încasează.”

Controale la medici și fraude descoperite

În paralel, autoritățile au început verificările în policlinici și cabinete medicale. Peste 230 de medici au fost controlați, iar în cazul a mai bine de 15% dintre aceștia s-au descoperit nereguli în eliberarea concediilor. Alte zeci de cazuri au fost identificate prin sistemul informatic.

Pacienții cronici, victime colaterale

Noile reguli nu îi afectează doar pe cei care abuzează de sistem, ci și pe pacienții cu boli cronice, care au nevoie frecvent de zile libere pentru tratamente și analize.

„Acești pacienți ar trebui protejați, nu penalizați. Autoritățile ar trebui să facă diferența între cei care au cu adevărat nevoie și cei care trișează”, a spus Radu Gănescu, președintele COPAC.

Cele mai invocate motive de concediu medical

Printre afecțiunile cel mai des invocate pentru obținerea concediilor medicale se află virozele, infecțiile ORL și durerile de spate.