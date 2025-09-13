Zelenski despre drona care a pătruns în România: Este o extindere evidentă a războiului

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform informațiilor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a transmis președintele ucrainean pe X.

Zelenski a mai subliniat că actul este unul intenționat de autoritățile ruse. „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Aceasta nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei - și exact așa acționează. Pași mici la început și, în cele din urmă, pierderi mari”, notează liderul ucrainean.

În încheierea mesajului său, Volodimir Zelenski a cerut intensificarea sancțiunilor împotriva Rusiei, introducerea de tarife comerciale și crearea unui sistem colectiv de apărare.

„Nu așteptați zeci de drone și rachete balistice înainte de a lua decizii”, a avertizat Zelenski.

Două aeronave F-16 au interceptat sâmbătă o dronă detectată în nordul județului Tulcea. Drona nu a survolat zone locuite de populație și nu a reprezentat un pericol pentru populație.

(sursa: Mediafax)