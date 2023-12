Vremea a afectat cantitatea în multe zone viticole, dar calitatea vinului e superioară

Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV) a anunţat că în acest an producţia din România ar putea ajunge la 4,4 milioane de hectolitri, cu 15% peste nivelul din 2022. Piaţa locală este astfel considerată a fi una dintre norocoase, în contextul în care producţia mondială este de aşteptat să fie cea mai mică din ultimii 60 de ani. Totuşi, reprezentanţii mai multor crame autohtone spun că vremea a afectat şi recolta de struguri din România, cantităţile fiind de fapt mai mici în multiple cazuri. Calitativ însă, vinul rezultat se anunţă excepţional.

Producţia de vin din România se află la mâna vremii, astfel că recoltele de struguri din 2023 au fost în mai multe zone din ţară afectate de îngheţurile târzii, de grindina din vară şi de seceta ce a urmat. Dacă din punct de vedere cantitativ producţia de vin a fost afectată, potrivit reprezentanţilor cramelor autohtone, calitativ, vinul rezultat din recolta lui 2023 se anunţă excepţional. Acestea sunt concluziile trase de ZF din discuţiile cu jucători din mai multe zone viticole diferite.

„A fost un an capricios din punctul de vedere al condiţiilor meteo. Am avut îngheţuri târzii în primăvară. Apoi, în vară, am avut câteva ploi cu grindină, urmate de secetă. Ulterior, am avut norocul să avem soare, dar am terminat culesul tot pe umezeală. Din punct de vedere cantitativ, am realizat producţie mai mică decât în anii anteriori, dar calitativ suntem foarte mulţumiţi. Suntem încrezători că vom avea rezultate bune“, spune Simion Mureşan, cofondator al cramei La Salina din Turda. Producătorul are 70 de hectare de viţă-de-vie şi realizează anual circa 280.000 de sticle de vin.

(sursa: Mediafax)