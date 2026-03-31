Wizz Air anunţă şapte rute noi de pe aeroporturile din România

Astfel, câte două rute sunt de la Bucureşti Otopeni şi Cluj-Napoca, iar câte una de pe aeroporturile din Craiova, Braşov şi Oradea. Acestea se adaugă celor nouă rute lansate de la baza redeschisă şi deja inaugurată din Târgu Mureş. Tarifele pornesc de la doar 79 lei, iar biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com şi prin aplicaţia mobilă Wizz.



Noile rute vin după alocarea unei capacităţi suplimentare în sezonul de iarnă 2025-2026 pe mai multe aeroporturi din România, completată de redeschiderea bazelor din Suceava şi Târgu Mureş, în decembrie, respectiv martie.



"Suntem mândri să continuăm extinderea reţelei noastre din România în acest sezon, inclusiv la baze consolidate precum Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova sau Târgu Mureş, dar şi la aeroporturi aflate în plină dezvoltare, precum Braşov şi Oradea (...). Suntem mândri să sprijinim dezvoltarea locală şi să oferim pasagerilor români mai multe opţiuni convenabile de a explora Europa (...)", a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, într-un comunicat transmis AGERPRES.



În această săptămână, două rute Wizz Air complet noi au fost lansate din Bucureşti Otopeni către Brindisi (Italia), în zilele de luni şi vineri, şi către Faro (Portugalia), în fiecare marţi şi sâmbătă. Din Cluj-Napoca, pasagerii pot călători din nou cu Wizz Air către Antalya (Turcia), în zilele de luni, miercuri şi vineri, şi către Berlin (Germania), în fiecare marţi, joi şi sâmbătă. O altă rută a fost reluată pe 29 martie din Craiova către mult aşteptata destinaţie a Barcelonei (Spania), cu zboruri în zilele de joi şi duminică.



De asemenea, pasagerii din Braşov pot zbura acum către noua destinaţie Katowice (Polonia), începând cu 31 martie, în fiecare marţi, joi şi sâmbătă, iar 30 martie a marcat începutul oficial al operaţiunilor Wizz Air pe Aeroportul Oradea, odată cu prima rută către Milano Bergamo (Italia), operată în zilele de luni şi vineri.



De la începutul operaţiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air şi-a consolidat constant investiţiile în ţară, recunoscând-o drept o piaţă strategică. În prezent, compania are puse la vânzare 230 de rute de pe 14 aeroporturi româneşti, conectând pasagerii cu 83 de destinaţii din 27 de ţări. Pe parcursul celor aproape 20 de ani de activitate, Wizz Air a înfiinţat nouă baze operaţionale la Bucureşti Băneasa, Bucureşti Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara. Compania are peste 1.600 de angajaţi în România.



Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 şi A321. Wizz Air a fost alegerea preferată a 68,6 milioane de pasageri în 2025. Compania aeriană este listată la Bursa de Valori din Londra., scrie AGERPRES

