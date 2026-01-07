Trafic oprit din cauza zăpezii pe două drumuri naționale, în Caraș-Severin

Polițiștii anunță că ninge și s-a depus strat de zăpadă pe suprafața de rulare, astfel că circulația rutieră a fost oprită pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire pe DN 57, între localitățile Mehadia și Cornea, dar și pe DN 6, la kilometrul 412, pe Centura localității Domașnea, județul Caraș-Severin.

În zonă se intervine pentru menținerea drumului practicabil, „însă condițiile meteorologice pot afecta siguranța deplasării”.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze cu privire la starea drumului și să utilizeze doar mașini echipate corespunzător sezonului de iarnă.

(sursa: Mediafax)