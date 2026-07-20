Jurnalul.ro › Ştiri › Politică › 170 de milioane de euro pierdute dintr-un singur dosar. PUSL: „Când statul concurează singur și tot pierde, cineva trebuie să plece acasă” 170 de milioane de euro pierdute dintr-un singur dosar. PUSL: „Când statul concurează singur și tot pierde, cineva trebuie să plece acasă”

170 de milioane de euro pierdute dintr-un singur dosar. PUSL: „Când statul concurează singur și tot pierde, cineva trebuie să plece acasă”

FB Lavinia Șandru/PUSL solicită Ministerului Muncii și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să prezinte public cine este responsabil pentru acest eșec și ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete

România ratează o finanțare europeană de aproximativ 170 de milioane de euro, destinată sprijinirii a peste 20.000 de tineri în obținerea primului loc de muncă, după ce proiectul depus de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost respins la evaluare. Situația este cu atât mai gravă cu cât ANOFM a fost singurul participant înscris în competiție.