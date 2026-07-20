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170 de milioane de euro pierdute dintr-un singur dosar. PUSL: „Când statul concurează singur și tot pierde, cineva trebuie să plece acasă”

de Redacția Jurnalul    |    20 Iul 2026   •   15:57
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170 de milioane de euro pierdute dintr-un singur dosar. PUSL: „Când statul concurează singur și tot pierde, cineva trebuie să plece acasă”
FB Lavinia Șandru/PUSL solicită Ministerului Muncii și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să prezinte public cine este responsabil pentru acest eșec și ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete

România ratează o finanțare europeană de aproximativ 170 de milioane de euro, destinată sprijinirii a peste 20.000 de tineri în obținerea primului loc de muncă, după ce proiectul depus de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost respins la evaluare. Situația este cu atât mai gravă cu cât ANOFM a fost singurul participant înscris în competiție.

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) consideră că acest eșec nu poate fi explicat prin birocrație sau erori procedurale și cere identificarea rapidă a responsabililor, o anchetă administrativă completă și demiterea celor care au gestionat defectuos proiectul.

„Este revoltător ca România să piardă 170 de milioane de euro destinate tinerilor nu pentru că nu au existat bani sau pentru că proiectul a fost depășit de altcineva, ci pentru că instituțiile statului nu au fost capabile să gestioneze corect propriul dosar. Când concurezi singur și tot pierzi, nu mai vorbim despre ghinion, ci despre incompetență. Iar incompetența trebuie să aibă consecințe”, a declarat Lavinia Șandru, președintele BCSC al PUSL.

PUSL solicită Ministerului Muncii și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene să prezinte public cine este responsabil pentru acest eșec și ce măsuri vor fi luate pentru ca astfel de situații să nu se mai repete.

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Subiecte în articol: Lavinia Şandru PNRR pusl
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