Abrudean: Este normal ca bucureştenii să aibă un primar ales cât mai rapid

"E vorba de a avea totuşi o înţelegere în coaliţie pentru că premierul nu decide singur, chiar dacă are ultimul cuvânt şi în Guvern şi în Coaliţie. Evident, este susţinut de patru partide. Eu sper să se lămurească această situaţie, aşa cum am spus şi zilele trecute, pentru că eu cred că e normal ca bucureştenii să aibă un primar ales pe mandat cât mai rapid, pentru că este Capitala ţării şi este un semnal de stabilitate care ar trebui dat. Este foarte oportun, mai ales în acest context. Cred că totuşi trebuie să avem o decizie cât mai rapidă şi sper să fie decizia de a organiza alegeri", a afirmat Abrudean, la Senat.



Întrebat dacă fiecare partid al Coaliţiei va avea un candidat propriu, Abrudean a spus: "Este varianta cea mai probabilă, în acest moment. După cum arată lucrurile, cred că este destul de greu să avem un candidat al Coaliţiei, măcar un candidat al unor partide din Coaliţie. Important este să se stabilească data alegerilor şi asta să se întâmple cât mai rapid. Există un risc, de aceea ar fi fost de dorit un candidat comun al tuturor partidelor din Coaliţie. Este şi aceasta o variantă, fiecare partid cu candidatul său. Important este să se meargă înainte cu o formulă pentru că indecizia nu face bine nimănui".

AGERPRES