Acuzații dure de la vârful PNL: Ciucu numește moțiunea „o lovitură suveranistă” împotriva drumului european

"Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!", a scris Ciucu pe Facebook.



Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.



S-au înregistrat 281 de voturi 'pentru', patru voturi 'împotrivă', iar trei voturi au fost anulate.



Moţiunea de cenzură, intitulată 'STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului', a fost semnată de 254 de parlamentari. AGERPRES