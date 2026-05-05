Acuzații dure de la vârful PNL: Ciucu numește moțiunea „o lovitură suveranistă" împotriva drumului european

de Redacția Jurnalul    |    05 Mai 2026   •   16:15
Sursa foto: Hepta/ Ciprian Ciucu anunță că liberalii îl susțin pe Ilie Bolojan, în ciuda votului PSD-AUR

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, marţi, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată, că partidul merge mai departe cu Ilie Bolojan.

"Moţiunea suveranistă, antieuropeană a trecut. Noi mergem mai departe cu Ilie Bolojan! Nu pentru un om, ci pentru principiile pe care le întruchipează. Sus inima!", a scris Ciucu pe Facebook.

Moţiunea de cenzură iniţiată de parlamentarii PSD, AUR şi PACE - Întâi România împotriva Guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan a fost adoptată marţi de Parlament.

S-au înregistrat 281 de voturi 'pentru', patru voturi 'împotrivă', iar trei voturi au fost anulate.

Moţiunea de cenzură, intitulată 'STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului', a fost semnată de 254 de parlamentari. AGERPRES

