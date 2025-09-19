Alegeri parlamentare 2025 în Republica Moldova: Ce trebuie să știe cetățenii din diaspora

Autoritățile au publicat lista secțiilor de votare deschise peste hotare, iar cetățenii moldoveni stabiliți în diaspora pot vota cu pașaportul valabil sau cu buletinul de identitate.

Cum funcționează secțiile de votare

În străinătate, secțiile de votare sunt deschise simultan cu cele din Republica Moldova, între orele 7:00 și 21:00, ora locală.

Alegătorii trebuie să verifice din timp lista secțiilor active pe site-ul Comisiei Electorale Centrale (CEC) sau pe portalurile ambasadelor și consulatelor.

Unele secții au un număr limitat de buletine de vot – maximum 5.000 – iar votarea se încheie atunci când acestea se epuizează.

În total, sunt deschise peste 100 de secții în Europa, America de Nord și alte regiuni cu comunități importante de moldoveni.

Cum se votează

Au dreptul să voteze cetățenii moldoveni care au împlinit 18 ani, dețin cetățenie și nu sunt decăzuți legal din acest drept.

Pentru vot este necesară prezentarea la secția de votare a unuia dintre următoarele acte: buletin de identitate, carte de identitate provizorie, pașaport (inclusiv expirat, dacă nu există alte motive legale de invalidare).

Citește pe Antena3.ro Madonna continuă să șocheze și la 67 de ani. Arată fotografii incendiare cu ea și face un anunț neașteptat

Diaspora are două modalități principale de vot:

- la secția de votare în străinătate, în persoană. Secțiile sunt deschise în ambasade, consulate sau alte locații aprobate de autoritățile locale din țările respective.

- Vot prin corespondență, posibiil doar în anumite țări. Moldovenii aflați în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă pot alege această variantă.

La votul prin corespondență, moldovenii au putut să se înscrie până pe 14 august 2025, furnizând adresa poștală, date de contact și o fotografie cu actul de identitate.

În ziua alegerilor, cetățenii moldoveni care aleg să voteze la secție trebuie să se prezinte cu actul de identitate, să primească buletinul de vot, să-și exprime opțiunea electorală dorită, apoi să depună votul în urna sigilată. Procedurile de verificare sunt similare cu cele din Republica Moldova, asigurând legalitatea scrutinului, potrivit observatornews.ro.