Anunț politic major: Ilie Bolojan spune că PNL nu mai face coaliție cu PSD

Ilie Bolojan a avut sâmbătă la Timișoara o întâlnire cu conducerea filialei județene a PNL.

„Am prezentat strategia PNL pentru perioada următoare, explicând că datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajilor vizavi de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.

Obiectivele PNL

Liderul PNL a prezentat și obiectivele partidului pentru următoarea perioadă.

„Pe termen scurt, să se găsească o formulă pentru ca România să fie guvernată, în care Partidul Național Liberal nu fuge de răspunderea guvernării, așa cum am demonstrat-o și în aceste 10 luni, iar obiectivul pe termen mediu, pentru 2028, este să creăm o alternativă în care românii care vor modernizarea țării noastre, care vor o țară care se dezvoltă sustenabil, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care oamenii sunt respectați, indiferent din ce zonă a țării sunt, o țară în care se pune accent pe autonomia locală, pe dezvoltarea comunităților, așa cum este această puternică comunitate din Banat și municipiul Timișoara, să regăsească un partid, Partidul Național Liberal, pe care să-l poată vota cu încredere în 2028”, a spus Bolojan.

El spune că își va dedica energia în perioada următoare „pentru a reforma partidul nostru, pentru a duce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți aceștia ani”.