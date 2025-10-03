Raport privind „lovitura de stat” din România, prezentat în Parlament

Raportul privind „Lovitura de Stat din România” pentru perioada 24 noiembrie 2024 - 18 mai 2025 a fost prezentat vineri, 3 octombrie, în Parlament.

Documentul analizează modul în care a fost anulat procesul electoral, într-o manieră considerată neconstituțională și contrară principiilor democratice.

Președintele AUR, George Simion, a declarat că raportul reprezintă un răspuns la „pseudo-raportul” promovat de președintele Nicușor Dan la Copenhaga și la „rechizitoriul plăsmuit” de actualul Procuror General.

Liderul AUR a mai spus că raportul va fi tradus și transmis tuturor cancelariilor străine. „Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. (…) Președintele Nicușor Dan întrunește toate condițiile pentru a fi suspendat”, a afirmat Simion.

La rândul său, președintele PNȚCD, Aurelian Pavelescu, a susținut că raportul dovedește „cea mai gravă lovitură de stat realizată vreodată în interiorul Uniunii Europene”.

Acesta a criticat deciziile Curții Constituționale, invocarea „situației excepționale” și justificarea anulării alegerilor prin „războiul hibrid al Rusiei”.

„Nu există așa ceva în Constituție. Este o agresiune împotriva ordinii de drept și a democrației”, a spus Pavelescu.

Prezentarea raportului este însoțită de un apel către cetățeni de a semna documentul, pentru a-și asuma concluziile și pentru a sprijini inițiativele care, potrivit inițiatorilor, vizează „revenirea la democrație” în România.

(sursa: Mediafax)