Ministrul Energiei donează 20% din salariu statului și cere același gest de la directorii din companiile subordonate

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a declarat vineri că a virat 20% din salariul său către statul român, subliniind că acest demers este un gest de normalitate și solidaritate într-un context economic dificil. Mesajul a fost transmis printr-un videoclip publicat pe pagina sa oficială de Facebook.

„Tocmai am virat 20% din salariul meu de ministru al Energiei statului român. Înainte de a le cere acest lucru colegilor din companiile de stat, consider că este normal să încep cu mine”, a precizat Ivan.

Ministrul le-a cerut apoi și directorilor din companiile subordonate, precum și membrilor din consiliile de administrație și de supraveghere, să facă același gest de solidaritate. El a subliniat că nu este firesc ca doar cetățenii cu venituri mici, familiile tinere sau pensionarii cu pensii modeste să suporte singuri efortul de a sprijini statul în perioade de dificultate.

„Nu putem cere doar celor care au mai puțin să strângă cureaua. Este un gest minim de normalitate și responsabilitate”, a spus ministrul.

Totodată, Bogdan Ivan a recunoscut că donația de 20% nu va rezolva problemele structurale ale României, dar poate contribui la schimbarea de atitudine în rândul celor care ocupă funcții publice.

„Știu că acest gest nu rezolvă problemele sistemice ale statului român, dar cred că trebuie să meargă în paralel cu reformele profunde. Indiferent că ești ministru, director sau ai altă funcție în stat, ai responsabilitatea de a face mai mult pentru țara ta”, a concluzionat oficialul.

„Am primit aseară salariul, am calculat cât reprezintă 20% și am dat înapoi în contul de Trezorerie al ministerului. (...) Am cerut colegilor să se facă și un cont special în care să se vireze toți acei bani”, explică Ivan, la Antena 3 CNN.