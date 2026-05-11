Ilie Bolojan: „România riscă un blocaj total. În august, nimeni nu va mai răspunde pentru ce se întâmplă azi

Ilie Bolojan a avertizat luni că prelungirea crizei politice cauzate de demiterea guvernului prin moțiune de cenzură va afecta implementarea proiectelor și atragerea fondurilor din PNRR. Liderul a susținut că în cazul unui eșec privind fondurile europene, nimeni nu își va asuma responsabilitatea, la fel ca în cazul gestionării crizei.

„Cu cât se lungește această situație, riscul de a pierde bani europeni, sper să nu pierdem granturi, da, să nu accesăm niște împrumuturi mai ieftine spre finalul lunii august, e mare, deci cu cât se complică aceste lucruri și veți vedea că așa cum nimeni nu a răspuns în aceste luni, fugind total de răspundere, și atunci se vor căuta vinovați și nimeni nu va mai răspunde pentru pierderile pe care le va avea România”, a avertizat Bolojan, luni la Digi24.

Șeful interimar al Guvernului a precizat că în urma moțiunii de cenzură de săptămâna trecută, PSD trebuie să formeze noul Executiv.

„Partidul Social Democrat, prin moțiunea care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR, au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care au făcut parte. Este, într-o formă logică, responsabilitatea PSD să-și asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile”, spune Ilie Bolojan.

„Cei care demolează au responsabilitatea să vină cu o soluție. Cel puțin până în momentul de față n-au venit și dacă există o minimă urmă de bun simț, ar trebui să vină cu o soluție și să spună care sunt variantele pentru ca România să fie guvernată în perioada următoare”, mai spune Bolojan.

Bolojan, despre o posibilă renominalizare: Nu voi fugi de o astfel de răspundere

La fel ca în vara anului trecut, nu voi fugi de o astfel de răspundere, spune Ilie Bolojan, întrebat dacă ar accepta o eventuală renominalizare pentru funcția de premier.

Întrebat luni seara la Digi24 dacă ar mai accepta să revină în fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a spus: „În această ipoteză în care se va ajunge într-o situație în care va fi nevoie de asta, la fel cum în vara anului trecut, când nimeni n-a dorit să-și asume răspunderea pentru țara noastră, dacă asta va fi situația, nu voi fugi de o astfel de răspundere”.

El susține că problema actuală este „filozofia de guvernare”.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de suportabilitate. Există gândirea, așa am spus, boala care este PSD-ismul, în care instituția este condusă ca un fel de patrimoniu personal de cel care ajunge în fruntea instituției sau companiei. Asta este varianta care ne-a creat o grămadă de probleme. Nu este doar în PSD această boală, pentru că atunci când stai cu PSD-ul, să ne înțelegem bine, aceste apucături se transferă la toți și toate partidele care au fost în guvernare, într-o manieră sau alta, au aceste boli”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan, despre varianta Grindeanu premier: PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier

PNL nu ar trebui să voteze un astfel de premier, spune Ilie Bolojan întrebat dacă ar susține un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu. „Nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră”, a adăugat actualul șef al Guvernului.

Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojam a fost întrebat luni seara la Digi24 dacă el ar vota un Guvern minoritar PSD condus de Sorin Grindeanu.

„Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”, a fost răspunsul lui Bolojan.

El a reamintit de decizia PNL de a nu mai face coaliție cu PSD și a spus că nu trebuie repetate greșelile din ciclul electoral anterior, când spune că s-ar fi făcut o coaliție „doar pentru funcții”.

„Cele două greșeli majore au fost legate de faptul că s-a făcut o coaliție doar pentru funcții și nu pentru buna guvernare. Și a doua greșeală majoră este că am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții, a unor companii în scopul de a extrage rente din administrarea acestora”, a explicat Ilie Bolojan.

El acuză coaliția din perioada 2021-2024 că nu a făcut reforme: „Au ajuns oameni trimiși de grupuri de decizie din partidele politice sau din clientela lor politică să ocupe instituții importante, să-și creeze contracte care să-i protejeze, să-i betoneze pe acele poziții. (...) Și în felul acesta a fost un cocktail toxic, prin care am avut acest vot antisistem puternic în 2024, inclusiv în 2025”.

Bolojan spune că nu trebuie făcută aceeași greșeală și acuză PSD că „a mințit în această perioadă, a fugit de răspundere, a sabotat din interior măsurile de reformă și am ajuns în situația în care nu te mai poți baza pe ei”.

Întrebat din nou depre varianta unui guvern minoritar PSD, președintele PNL a spus. „În condițiile în care se va ajunge la discuții despre un astfel de guvern și se va evalua care este situația, vom lua deciziile de rigoare. Dar astăzi, dacă mă întrebați, PNL nu trebuie să susțină un astfel de guvern pentru că la datele pe care le-a probat până acum, conducerea Partidului Social-Democrat, la fuga de răspundere în totalitate, la acțiunea iresponsabilă de a șubrezi România într-o situație limită, nu e vorba, v-ați spus, de o persoană sau alta, ci pur și simplu de o realitate pe care nu o putem nega, nu te poți baza pe ei că vor face ceea ce trebuie pentru țara noastră”.

(sursa: Mediafax)