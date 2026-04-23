Bolojan spune „adio” miniștrilor PSD: Demisii trimise la Cotroceni, interimari pe drum!

Premierul Ilie Bolojan a tras cortina peste coaliția cu PSD. La finalul ședinței de Guvern de joi, el le-a mulțumit public celor 10 miniștri PSD pentru "munca de echipă" din ultimele 10 luni, subliniind că fiecare și-a adus contribuția – și responsabilitatea.

Mulțumiri speciale pentru vicepremierul Marian Neacșu, lăudat pentru colaborarea exemplară. Dar spectacolul continuă: demisiile sunt deja depuse la cancelaria premierului și vor pleca spre Palatul Cotroceni, însoțite de propuneri de interimari.

Președinția României va emite decretele de revocare și de numire a interrimarilor.

După finalizarea procedurii, Guvernul își continuă activitatea normală. Premierul a subliniat că există proiecte foarte importante în derulare.

Cel mai important rămâne PNRR. Guvernul are puteri depline, iar interimarii vor prelua portofoliile ministeriale până la numirea unor titulari.

Mediafax