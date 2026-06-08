Cele mai bine plătite locuri de muncă pentru adolescenți în 2026. Topul salariilor pe oră

Un raport din 5 mai al Resume Genius, o platformă online de carieră și un instrument de creare a CV-urilor, a identificat cele mai bine plătite locuri de muncă pentru adolescenți, pe baza datelor de la Biroul de Statistică a Muncii din SUA.

Primul loc de muncă de pe listă este cel de tehnician și mecanic auto, cu un salariu mediu de aproape 24 de dolari pe oră. Pentru a obține unul dintre aceste locuri de muncă, veți avea nevoie de „o abilitate sau competență în mecanică”, precum și de cunoștințe de bază despre vehicule, potrivit lui Nathan Soto, expert în carieră la Resume Genius, citat de CNBC. Acesta atrage atenția că adolescenții care au abilitățile potrivite pot câștiga bani frumoși.

Deși salariile pot varia, chelnerul și chelnerița sunt cele mai populare locuri de muncă în rândul adolescenților, spune Soto, parțial datorită „numărului mare de oportunități” disponibile în domeniu. Aceste roluri „se aliniază bine și cu programul școlar”, spune el: „Le este mai ușor să meargă la școală cu normă întreagă și să lucreze cu jumătate de normă”.

Roluri precum antrenor sau meditator sunt, de asemenea, „locuri de muncă ideale pentru studenți”, deoarece sunt inerent legate de școală, spune Soto, explicând că „dacă excelezi din punct de vedere academic, poți oferi meditații într-un domeniu pe care îl iubești și la care te pricepi”.

Majoritatea tinerilor care lucrează își văd rolurile ca „locuri de muncă convenabile” pentru a câștiga bani în plus, mai degrabă decât ca „trebuie să intre în carieră”, spune Soto. Totuși, orice fel de experiență profesională în adolescență le poate oferi tinerilor lucrători un avantaj atunci când urmăresc un loc de muncă cu normă întreagă, spune el.

„Au mai dat un interviu înainte, au mai avut un șef înainte. Acest tip de experiență poate fi de mare ajutor”, spune Soto. „Poți aplica cu adevărat abilitățile pe care le-ai învățat în astfel de locuri de muncă în alte cariere”.

Pe baza analizei datelor BLS realizate de Resume Genius, acestea sunt primele 10 locuri de muncă cel mai bine plătite pentru adolescenți, precum și salariul orar mediu pentru fiecare rol și numărul estimat de adolescenți angajați în acest rol.

1. Mecanic și tehnician auto: salariu mediu pe oră: 23,88 dolari. Număr de adolescenți angajați: 44.000

2. Bonă: salariu mediu pe oră: 23,08 dolari. Număr de adolescenți angajați: N/A

3. Supervizor comerț cu amănuntul: salariu mediu pe oră: 22,75 dolari. Număr de adolescenți angajați: 37.000

4. Antrenor și cercetaș: salariu mediu pe oră: 22,08 dolari. Număr de adolescenți angajați: 60.000

5. Supervizor servicii alimentare: salariu mediu pe oră: 20,20 dolari. Număr de adolescenți angajați: 25.000

6. Meditor: salariu mediu pe oră: 19,27 dolari. Număr de adolescenți angajați: 19.000

7. Recepționer: salariu mediu pe oră: 18,72 dolari. Număr de adolescenți angajați: 188.000

8. Grădinar: salariu mediu pe oră: 18,31 dolari. Număr de adolescenți angajați: 74.000

9. Chelner și chelneriță: salariu mediu pe oră: 16,23 dolari. Număr de adolescenți angajați: 360.000

10. Îngrijitor copii: salariu mediu pe oră: 15,41 dolari. Număr de adolescenți angajați: 101.000

Deși majoritatea adolescenților încep în roluri de nivel entry level, unele locuri de muncă oferă oportunități de avansare, potrivit lui Soto.

Pentru a progresa la locul de muncă, angajații adolescenți vor trebui să demonstreze „abilități de comunicare la nivel înalt”, precum și fiabilitate, maturitate și adaptabilitate, spune Soto. El îi sfătuiește pe adolescenții care își caută un loc de muncă să verifice ce abilități și certificări sunt necesare pentru un rol potențial – de exemplu, îngrijitorii de copii și bonele au adesea nevoie de certificări de prim ajutor și resuscitare cardiopulmonară.

De asemenea, ar trebui să ia în considerare „câtă energie și somn vor fi dedicate acestui loc de muncă”, spune Soto. Pentru adolescenții care sunt încă la școală, „vreți să vă asigurați că se aliniază cu adevărat cu nevoile de studiu și programul de somn”.

(sursa: Mediafax)