Bolojan a avut un „ușor trac" în întâlnirea cu afaceristul implicat în scandalul de corupție

Întrebat cum a ajuns afaceristul în biroul său de la Palatul Victoriei, prim-ministrul a explicat că președintele PNL Vaslui i-a solicitat o audiență, anunțându-l că dorește să-i prezinte un om care ar putea candida în județul Vaslui și care ar fi mai convins să se implice în politică dacă ar avea o întâlnire cu șeful Guvernului.

Bolojan a precizat că a tratat această programare „într-o cheie obișnuită", având permanent întâlniri cu reprezentanți ai autorităților locale și cu membri de partid. Afaceristul a fost însoțit de Mihai Barbu, trezorierul PNL.

Referitor la desfășurarea întâlnirii, care a durat aproximativ 15 minute.

Bolojan a mărturisit că a simțit „un ușor trac" în timpul discuției: „Eu am avut așa un ușor, și acum mi-aduc aminte, trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică”.

Întrebat dacă i-a făcut vreun reproș lui Mihai Barbu pentru că l-a adus pe afacerist la întâlnire, premierul a răspuns că nu a mai apucat de atunci să vorbească cu acesta într-un cadru privat, văzându-se doar „o dată sau de două ori în întâlniri, în ședințe mari".

Premierul a precizat că nu poate face comentarii asupra cazului aflat în curs de cercetare, menționând că ceea ce a apărut în spațiul public sunt „date parțiale din dosar" și că abia după finalizarea anchetei și o eventuală trimitere în judecată se vor cunoaște mai multe detalii.

Întrebat despre misiunea sa de reformator al statului și despre necesitatea demantelării rețelelor de nepotism și corupție, Bolojan a evitat să facă comentarii detaliate, subliniind că instituțiile statului își fac datoria și că va aștepta finalizarea cercetărilor pentru a avea o imagine completă asupra situației.

Liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, pus sub control judiciar pentru 60 de zile în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos, a fost suspendat din toate funcțiile deținute în PNL.

