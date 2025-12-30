Premierul Ilie Bolojan a tras linie peste un an dificil: Deficit sub 8,4%, companiile de stat reformate și cheltuieli reduse pentru parlamentari și partide

Bolojan lovește în găurile negre ale statului: Deficit mic, reforme dure și urări de An Nou pentru români!

Premierul Ilie Bolojan a tras linie peste un an dificil, anunțând marți seara un acord politic în Coaliția de Guvernare pentru reforme ample în 2026. Acestea vizează administrația centrală și locală, reducerea cheltuielilor parlamentarilor și tăierea subvențiilor partidelor politice, pe fondul unui deficit bugetar sub 8,4%.

„Tot pentru anul următor am obținut un acord politic în Coaliția de Guvernare să continuăm reformele. Avem nevoie de o reformă atât a administrației locale, cât și a celei centrale și de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetățeanului și să furnizeze servicii de calitate și la timp”, a declarat premierul.

Măsurile dure din ultimele șase luni au stabilizat finanțele publice, permițând împrumuturi la costuri mai mici și achitarea tuturor datoriilor către constructori. România intră în 2026 fără datorii restante și cu fonduri europene asigurate pentru investiții majore.

Companiile de stat, țintele reformei: „Adevărate găuri negre”

Premierul a criticat companiile de stat, susținute ani la rând cu subvenții din bani publici. „Am atacat și problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susțineam prin subvenții de mulți ani din banii românilor. Începem să facem ordine și în acest sector”, a spus Bolojan.

Acesta a mulțumit cetățenilor pentru sacrificii: „Se cuvine să le mulțumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevină o țară care să știe să-și folosească banii cu responsabilitate și cu folos pentru cetățeni”.

Dacă încasările fiscale vor respecta planul, Bolojan dă asigurări că nu vor mai crește alte taxe sau impozite. „Acordul de coaliție prevede și o reducere a cheltuielilor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum și o reducere a subvențiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru acest an, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toți cetățenii țării noastre”, a adăugat el.

Măsuri fiscale dure, dar eficiente pentru stabilitate

La preluarea mandatului, România risca suspendarea fondurilor europene și pierderea accesului la finanțare. Creșterea TVA, eliminarea sporurilor salariale și înghețarea veniturilor au fost esențiale. „Cheltuim atent banii publici și dăm semnale de reducere a deficitului”, a subliniat premierul.

Reformele continuă cu pensii mai echitabile pentru magistrați (în așteptarea deciziei CCR), modernizarea armatei prin programul SAFE, finanțare eficientă în sănătate și simplificarea sistemului fiscal, eliminând excepțiile abuzive. La final, Bolojan a transmis urări românilor pentru un an 2026 mai bun.

