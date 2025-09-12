Bolojan: Opt proiecte de spitale trec de la PNRR la Programul Sănătate 2021–2027

„Am convenit ca proiectele care au un stadiu de raportare sub 36% să fie mutate pe lista Programului Sănătate”, a precizat Bolojan.

Printre investițiile vizate se află: noul sediu al Spitalului de Urgență MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, laboratorul de radioterapie de la Spitalul Județean Pitești, relocarea și modernizarea secției de oncologie la Alba Iulia, extinderi la Spitalul nr. 2 Vaslui, Institutul Regional de Oncologie Timișoara, un spital nou la Giurgiu, o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea, precum și investiții la Spitalul Militar din Pitești.

Premierul a subliniat presiunea bugetară uriașă generată de obligația finalizării proiectelor PNRR până anul viitor și a avertizat asupra riscului de pierdere a fondurilor dacă termenele nu sunt respectate.

„Identificarea altor surse de finanțare este singura soluție pentru a menține lucrările, având în vedere că sumele alocate României prin PNRR au fost reduse semnificativ pe componenta de împrumut, iar în același timp există supracontractare și întârzieri în derularea unor proiecte. Investițiile în sănătate trebuie să continue pentru a asigura siguranța pacienților, modernizarea infrastructurii medicale și accesul tuturor românilor la servicii medicale de calitate”, a conchis Bolojan, după o întâlnire la care au mai participatministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, alături de reprezentanți ai spitalelor și ai constructorilor.

(sursa: Mediafax)