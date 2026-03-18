Budăi reclamă blocajul USR-PNL-AUR asupra amendamentelor sociale

de Redacția Jurnalul    |    18 Mar 2026   •   16:00
Sursa foto: Budăi desființează votul de astăzi al opoziției

Deputatul PSD Marius Budăi acuză USR, PNL și AUR au blocat amendamentele depuse pentru persoanele vulnerabile: „Au contat mai mult mizele lor politice”.

„Pentru cele trei partide au contat mai mult mizele lor politice, fără să le pese de oamenii care se zbat în sărăcie!”, scris pe Facebook Marius Budăi, după ce amendamentele care prevedeau ajutoare pentru categoriile vulnerabile au fost respinse miercuri în comisiile de buget ale Parlamentului, pe motive procedurale.

Budăi susține că USR și PNL au votat împotrivă, iar AUR „nu a avut curajul să voteze, dar a asigurat prezența necesară pentru blocarea amendamentelor PSD”.

„Pe fond, și unii, și ceilalți s-au opus”, adaugă social-democratul.

El spune că votul nu a fost împotriva PSD, ci împotriva cetățenilor români „care au nevoie de sprijin într-un moment economic dificil”.

„Au acționat: împotriva copiilor din familiile sărace, împotriva copiilor cu dizabilități, împotriva părinților și bunicilor noștri cu venituri sub 3.000 de lei, împotriva mamelor care își cresc copiii, împotriva veteranilor și foștilor deținuți politici”, adaugă Budăi.

Deputatul arată că PSD va duce lupta în continuare la votul final din Plenul Parlamentului.

(sursa: Mediafax)

 

