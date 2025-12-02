Călin Georgescu se distanțează de alegerile din 7 decembrie: Sunt inutile și ridicole

„Aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie, până când frauda cosmică a alegerilor de anul trecut nu va fi sancționată penal și istoric nu am niciun motiv să nu cred că ea nu se va repeta. Este inutil și ridicol să discut despre orice fel de alegeri din România. Mă distanțez total de așa zisele alegeri de pe 7 decembrie și de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași nu te poți aștepta să fie câștigate de cai”, a declarat Călin Georgescu în fața Poliției din Buftea.

„Am văzut apa din barajele golite iresponsabil. Când vorbeam de resursele de apă din România au apărut voci care ridiculizau ceea ce spunea. Acum sunt faptele, zeci de mi de oameni au rămas fără apă și spitalele sunt închise”, a mai adăugat el.

Călin Georgescu a fost la sediul Poliție din Buftea, pentru controlul judiciar. Fostul candidat a fost întâmpinat de zeci de susținători.

(sursa: Mediafax)

