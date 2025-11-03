Călin Georgescu boicotează alegerile din București: Lupii nu se vând pentru un os mai mare

Într-un mesaj postat duminică seară, pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a vorbit extrem de dur despre organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.

Fostul prezidențiabil consideră că actualul Guvern este ilegitim și, ca atare, nu poate nici face alegeri legitime. Mai mult, Georgescu consideră situația ca fiind „macabră”, pentru că pe 7 decembrie, odată cu alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei, se împlinește la fix un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, scrie gandul.ro.

„Astăzi, țara suferă și suferă din cauza decăderii politice, la care se adaugă agitația acestor așa zise alegeri de la PMB. Despre aceste alegeri am de spus următoarele: un Guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București nici oriunde alt undeva și nimic nu mă poate convinge contrariul. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025, din mai. Nu pot crede în aceste alegeri din București, electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența Binelui”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu consideră și că dacă nu ar fi fost anulate alegerile prezidențiale din 2024, anul acesta electoratul nu mai era pus în situația de a alege un primar al Capitalei. „Oricine m-ar fi întrebat, ar fi primit același răspuns. Pe 7 decembrie un an de la anularea alegerilor care au îngropat democrația și libertatea în România. Acum ni se cere să legitimăm frauda de atunci, pentru mine e inacceptabil, o linie a demnității peste care niciun om liber nu poate trece. Dacă acele alegeri nu ar fi fost anulate, astăzi nu am fi avut nevoie de alegeri la București. Când democrația se va întoarce în această țară, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București”, a spus fostul prezidențiabil.

Călin Georgescu a mai spus că nu crede în scrutinul care va fi organizat în București și în final a vorbit de indiferența românilor.

„Țara nu este distrusă de cei care îi fac rău, ci de cei mulți care stau și privesc indiferenți fără să facă nimic. Lupii nu se vând pentru un os mai mare. Niciodată!”, a încheiat el.

(sursa: Mediafax)