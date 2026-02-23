Călin Georgescu: Dacă Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic

La ieșirea de la Curtea de Apel, Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a spus că „fără Dumnezeu, democrația se dezintegrează”.

„Eu sunt aici, la Curtea de Apel, cum am fost și la Judecătoria Sectorului 1 și la Tribunal, pe niște dosare inventate. Pentru că sistemul și clasa politică se teme de democrație și se teme de poporul român. Ei vă vor slabi, nu puternici. Vă vor sclavi, nu oameni liberi. Vă vor obedienți, nu inteligenți. Și pentru că știu că poporul român în noiembrie-decembrie 2024 a învins și ei se tem de poporul român. Și atunci, fiind lași, utilizează toate instituțiile de forță pentru a lovi pe la spate”, a declarat Călin Georgescu.

El spune că lupta pentru adevăr nu se oprește la porțile tribunalului: „Eu rămân alături de poporul român, cel drept-credincios, rămân alături de istoria românilor, rămân alături de cel sărăc din această țară, de cel obidit, de cel nedreptățit, de cel batjocorit, rămân alături de milioane de români din afara granițelor țării care au votat să se întoarcă acasă și li s-a furat acest drept”.

Călin Georgescu a spus că nu „doar că s-au anulat alegerile, s-au anulat speranțele a milioane de români”.

„Pentru milioane de români cărora li s-a furat libertatea, democrația și prosperitatea, eu cer în numele lor desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale a Curții Constituționale dinainte de anularea legilor din 6 decembrie 2024. Știți cum e? Dacă Nicolae Ceaușescu ar fi avut Curtea Constituțională, probabil că azi era președinte democratic”.

Ședința magistraților de la Curtea de Apel București s-a încheiat după mai bine de cinci ore. Magistrații trebuie să decidă dacă dosarul va fi retrimis la Parchet sau dacă va începe judecata pe fond. Magistrații au rămas în deliberare. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

(sursa: Mediafax)