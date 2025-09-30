Tăriceanu, atac la Nicușor Dan: Declarațiile despre aderarea României la UE sunt iresponsabile

Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a reacționat dur la afirmațiile președintelui Nicușor Dan, care a declarat recent că România nu era pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană în 2007.

„Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă”, a transmis Tăriceanu într-o postare pe rețelele sociale.

Acesta i-a reamintit șefului statului că perioada 2004–2007 a fost una „extrem de dificilă”, în care fiecare criteriu de aderare a fost îndeplinit prin „muncă serioasă și sacrificii” și că România a intrat în UE pentru că era pregătită, nu printr-o concesie politică.

„Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră”, a mai adăugat Tăriceanu.

Fostul premier a criticat faptul că președintele României ar transmite „în exterior o imagine denaturată”, subliniind că aderarea din 2007 a fost „o victorie a națiunii române” și un pas decisiv către modernizare și dezvoltare.

„Îi cer domnului președinte Nicușor Dan să înceteze să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României. Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a conchis Călin Popescu-Tăriceanu.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți dimineață, la Timișoara, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă.

„Dacă vrem să fim foarte direcți, acum 20 de ani, când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană, și cred că nici Bulgaria. Dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care Uniunea Europeană a luat-o și vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderare efectivă, România le-a făcut”, a spus șeful statului, în alocuțiunea de deschidere a Timișoara Cities Summit.

(sursa: Mediafax)