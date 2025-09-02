Ilie Bolojan despre eventuala demisie: "Nu este niciodată foarte ușor.."

Întrebat, marți, într-o conferință de presă dacă președintele Nicușor Dan este un partener al său sau o frână, premierul Ilie Bolojan a spus: „Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului României, altfel lucrurile nu funcționează. Și toate aceste măsuri care au fost puse în practică sunt puse cu acordul partidelor din coaliție. Dar, într-adevăr, nu este niciodată foarte ușor atunci când ai 4 partide plus grupul minorităților să cazi de acord asupra unor detalii, asupra unor astfel de soluții la lucruri care nu sunt ușor de luat. Dar eu cred că avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România”.

Întrebat ce așteptări are față de președinte, șeful Guvernului a spus: „V-am explicat că nu există niciun fel de problemă pe acest lucru. E un dialog normal pe care, cred că, periodic trebuie să-l avem. Și l-am avut și până acum”.

Premierul a fost întrebat, de asemenea, dacă le-a transmis partenerilor de coaliție că dacă nu se ajunge la un consens pe această pachet de reformă al administrației locale, își dă demisia.

„Le-am transmis că am avut o înțelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghețuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României.

Iar ca să poți să exerciți, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administrație, și solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitatea sau pentru țara noastră în cazul acesta”, a spus Ilie Bolojan.