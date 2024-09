Ciolacu citează din Jean-Paul Belmondo: Candidez foarte bine drept cel mai frumos dintre urâți

Marcel Ciolacu a prezentat o analiză proprie, marți seara, la Antena 3 CNN, în privința contracandidaților săi la alegerile prezidențiale. El spune că a ajuns „la vorbele lui Belmondo”.

„După toată analiza mea proprie – sper să nu râdeți – am ajuns la vorbele lui Belmondo: eu nu intru în competiție cu cei mai frumoși, fiindcă aș fi cel mai urât dintre frumoși. Eu intru în competiție cu cei urâți și cu adevărat în acea competiție sunt cel mai frumos dintre urâți”, spune Marcel Ciolacu.

"De ce nu ați preferat să luptați în această campanie pentru a fi pe primul loc în sondaje, pentru a cere în mod licit în funcția de prim-ministru, și ați intrat în această competiție prezidențială?", l-a întrebat realizatorul Mihai Gâdea pe Marcel Ciolacu.

"În primul rând, fiecare dintre noi trebuie să avem momentul nostru de intimitate și de analiză. La unii durează mai puțin, unii sunt mai aventurieri. La mine a durat mai mult. Era evident că, la un moment, dat va trebui să iau o decizie. Și am luat decizia de a intra în această competiție. Decizia vine după foarte multe schimbări în viața mea. Am fost președintele Camerei, pe urmă, am fost vicepremier. Totul s-a complicat când am preluat funcția de președinte al partidului. În acel moment, normal că și așteptările colegilor au fost mult mai mari. Am câștigat alegerile - și locale, și parlamentare. Anul acesta, cele locale și cere europarlamentare. Era evident că lucrurile se duc în această direcție. Mai era întrebarea mea cu mine: dacă voi intra în această competiție sau nu. Normal că te compari cu competitorii și vezi cum au gestionat ei, pentru că nu sunt oameni veniți de pe stradă. Fiecare are o anumită experiență. Și consider că în acest moment voi candida cu toată tăria, chiar având anumite avantaje. Nu sunt perfect, nu e un lucru evident. De fapt, nimeni nu e perfect. Am multe defecte, dar sunt un om care-și asumă lucruri.

Marcel Ciolacu: Aș da mandatului meu o notă peste 8

Sunt un om care a ieșit din logica de a face calcule reci în ceea ce privește sondajele de opinie. Sunt un om care crede că deciziile trebuie să luate în timp real. Suntem într-o schimbare a societății, a lumii, într-o renegociere politică a lumii în urma acestui război... Venim după o pandemie, după o criză energetică, un război la graniță. Toate aceste provocări, normal că au influențat și mandatul de prim-ministru. Din punctul meu de vedere, fără să fiu arogant, a fost un mandat de prim-ministru plin cu provocări. Este un mandat căruia i-aș da o notă peste 8.

E un mandat scurt. (Ca prim-ministru), când știi că părăsești funcția, intervine o conservare și amâni decizii. Când vii prim-ministru, după celălalt prim-ministru, în primele luni te ocupi de stins incendii, lucru care mi s-a întâmplat: cu azilele (de bătrâni, n.r., cu (explozia de la) Crevedia și multe alte lucruri amânate și ne-negociate la Comisie, nediscutate. Avem foarte multe reforme de de implementat", a răspuns el.

Mihai Gâdea l-a întrebat pe premier de ce crede că va reuși să nu piardă în turul 2 prezidențial, așa cum au făcut predecesorii săi, Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Geoană și Viorica Dăncilă.

Marcel Ciolacu: Candidez foarte bine drept cel mai frumos dintre urâți

"Pentru că abordarea e diferită. Pentru că schimbarea societății a avut loc, pentru că nu mai vorbim de stânga și dreapta. Vorbim deja de trei poluri - stânga, dreapta și suveranism, apărut și crescând, mai ales, după războiul din Ucraina. Sunt modificări...

După toată analiza mea propie - dar sper să nu râdeți - am ajuns parcă la vorbele lui Belmondo, care a zis: 'Domnule, eu nu intru în competiție cu cei mai frumoși, fiindcă aș fi cel mai urât dintre frumoși'. Eu intru în competiție cu cei urâți și, cu adevărat, în acea competiție, sunt cel mai frumos dintre urâți.

Sunt din PSD de la 20 și ceva de ani. Știu toate poveștile și toate deciziile pe care le-a luat Mircea Geoană. Am văzut ce decizii a luat Nicolae Ciucă. Am văzut, normal, anvergura doamnei Lasconi. Da, consider că în acest moment candidez foarte bine drept cel mai frumos dintre urâți", a răspuns Ciolacu.

Ciolacu spune că nu există riscul ca FMI să impună măsuri: România e sustenabilă economic

România e o țară sustenabilă economic în acest moment, iar 80% din deficit se regăsește în investiții, spune, marți, premierul Marcel Ciolacu. El exclude riscul ca FMI să vină în România să impună măsuri.

Întrebat la Antena 3 CNN dacă există riscul ca FMI să impună măsuri fiscale în România, Marcel Ciolacu a spus că „nu există niciun risc”.

„România e o țară sustenabilă economic în acest moment. 80% din deficit se regăsește în investiții. Dacă nu s-ar fi întâmplat acest lucru s-ar fi luat măsuri. FMI discută și cu ministrul de Finanțe, se uită și la cifre, discută și cu premierul. Ei fac raitingul de țară. Ultimii indicatori și ultimele decizii în ceea ce privește ratingul de țară a fost că suntem stabili și rămînem stabili. Nu a crescut euro, și la BNR au crescut depozitele, avem bani din PNRR neconsumați. Tabloul e foarte mare”, a spus Ciolacu.



Premierul a precizat că azi este exclus ca cineva să mai schimbe legea pensiilor, să ia banii înapoi oamenilor sau să le taie pensiile, pentru că totul este negociat cu Comisia Europeană.



„FMI face recomandări de țară. Și Banca Mondială face. Și Comisia Europeană face. (...) Eu am luat o inflație cu două cifre, era vreo 16%. Acum e 5,4 și cred că în următoarele zile va fi 5,1 anunțul INS”, a mai spus Ciolacu.