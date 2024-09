Marcel Ciolacu ironizează o candidatură a lui Klaus Iohannis la parlamentare: Nu vrea să candideze pe listele PSD. Nici PSD nu vrea

„Nu am discutat, deoarece că dl. Iohannis, presupun, nu vrea să candideze pe listele PSD. Nici PSD nu vrea”, spune Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă şi Klaus Iohannis au participat, miercuri dimineaţă, la aniversarea Curţii de Conturi, organizată la Ateneul Român. Ciolacu l-a luat peste picior pe Iohannis, la sosire, însă, la câteva minute după el, când a sosit, Klaus Iohannis a ignorat întrebările presei despre candidatura sa la alegerile parlamentare din 1 decembrie, pe primul loc la Senat pe listele PNL, potrivit Antena 3 CNN .

Apoi, Iohannis şi Ciolacu s-au ignorat vizibil, lăsând un loc gol între ei, în loja Ateneului.

În spațiul public a apărut scenariul potrivit căruia Klaus Iohannis ar urma să participe la alegerile parlamentare, vizând postul de președinte al Senatului.

Administrația Prezidențială a negat informațiile apărute în spațiul public și a precizat că șeful statului își va finaliza mandatul la termen.

Dacă ar fi intenționat să participa la alegerile parlamentare, șeful statului ar fi trebuit să demisioneze din funcția de președinte al României.

Klaus Iohannis vrea să candideze la Senat, pe listele PNL, dar nu doreşte să demisioneze din funcţie pentru acest lucru, aşa că are nevoie de o modificare a legii electorale astfel încât să poată candida ca independent pe listele unui partid, după modelul folosit de Ion Iliescu după ultimul său mandat.

Problema lui Iohannis şi a PNL este că termenul limită de depunere a listelor pentru parlamentare este 17 octombrie, deci o astfel de lege trebuie aprobată în mai puţin de o lună, în condiţiile în care este lege organică şi are nevoie şi de un număr mare de voturi pentru a trece de Parlament. Fără sprijinul PSD, un astfel de proiect nu are cum să fie adoptat şi candidatura lui Iohannis este imposibilă dacă nu are susţinerea lui Marcel Ciolacu.

Surse parlamentare au dezvăluit pentru Antena 3 CNN că PNL va introduce zilele acestea un amendament la Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, pentru a permite candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile parlamentare.

Acest amendament va fi o completare la art. 52, după aliniatul 5 - Președintele României, în funcție la data alegerii Camerei Deputaților și Senatului, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei alianțe politice sau alianțe electorale pentru obținerea unui mandat de deputat sau senator. În cazul în care este ales deputat sau senator, Președintele României este obligat ca, după validare, să opteze între calitatea de deputat sau senator și aceea de președinte.

Practic, spun sursele parlamentare pentru Antena 3 CNN, se reintroduce articolul care a permis candidatura lui Ion Iliescu acum 20 de ani.