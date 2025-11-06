Ciprian Ciucu: Bucureștiul a pierdut 280 de milioane de lei din cauza lipsei de proiecte

Primarul Sectorului 6 și candidat la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat, într-un interviu la Digi24, că Bucureștiul a pierdut în trecut aproximativ 280 de milioane de lei din cauză că administrațiile de atunci nu au avut proiecte de investiții pregătite.

„S-au pierdut foarte mulți bani. Trebuie să recuperăm, iar termia este o prioritate, pentru că o mare parte din București se bazează pe subvenția la termie, iar acești bani se scurg, literalmente, în pământ, odată cu agentul termic care curge din țevi”, a spus Ciucu.

Acesta a explicat că își dorește un oraș mai curat, mai ordonat și cu investiții care să ducă la regenerare urbană, în special în centrul Capitalei.

„Zona centrală, de exemplu, arată de multe ori mai prost decât cartierele din Sectorul 6. Aș începe cu un plan de regenerare urbană pentru bulevardul Magheru și Calea Victoriei”, a declarat el.

Ciucu a vorbit și despre riscul seismic, pe care îl consideră una dintre marile probleme ale Bucureștiului.

„Suntem capitala cu cel mai mare risc seismic din Europa. Aici e nevoie de o intervenție clară din partea guvernului și de o legislație care să permită consolidarea clădirilor vulnerabile”, a spus primarul Sectorului 6, adăugând că este un proiect de lungă durată, dar esențial pentru siguranța locuitorilor.

(sursa: Mediafax)