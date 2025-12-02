Ciprian Ciucu: Sunt sceptic că cineva s-ar putea retrage în acest moment

Întrebat marți la Digi24 despre discuțiile privind retragerea unui candidat din partea dreptei, Ciprian Ciucu a spus că este sceptic cu privire la această posibilitate.

El susține că nu a făcut niciodată apel la vreo retragere și că nu a agreat ca membrii PNL să transmită un astfel de mesaj.

„Cred că trebuie să ne confruntăm, de data aceasta, cu electoratul, deși recunosc, viitorul primar general va fi ales cu sub 30% cel mai probabil, ceea ce îi creează o problemă de legitimitate și de autoritate. Dar acesta este contextul în care suntem și sunt încrezător că am în continuare prima șansă”, a spus Ciucu.

El spune că discuația privind o retragere este „târzie” în acest moment.

„Vă zic sincer, sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favoarea cuiva în acest moment”, a mai spue el.

„Acum, faptul e consumat, ce pot să zic, dar, cred că a fost o greșeală. Cred că Partidul National Liberal și Uniunea Salvați România trebuiau să fi avut un candidat comun. Puteam să găsim o formulă astfel încât cel mai bine plasat în sondaje să meargă mai departe, dar, din păcate, faptul e consumat”, a mai spus el.

(sursa: Mediafax)