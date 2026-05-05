PNL trece oficial în opoziție și rupe orice legătură cu PSD

Declarația a fost anunțată de Ciprian Ciucu. El a citit decizia luată de conducerea partidului. Liberalii au stabilit că PSD este vinovat pentru criza actuală și au cerut ca social-democrații să-și asume guvernarea.

„PSD a acționat pentru destrămarea coaliției de guvernare formate anul trecut, iar apoi, împreună cu AUR, a creat majoritatea parlamentară pentru inițierea și adoptarea moțiunii de cenzură și demiterea Guvernului. În consecință, ar trebui ca PSD să-și asume guvernarea și să nu fugă de răspundere, așa cum a făcut în ultimele luni. În condițiile în care PSD nu și-a respectat angajamentele asumate, nici partenerii de coaliție, și a acționat în mod iresponsabil în acest context dificil pentru România, nu mai este un partener credibil pentru PNL în procesul de formare a unui nou guvern”, au stabilit liberalii..

PNL a mai anunțat că vrea să rămână în opoziție.

„În acest nou context politic, PNL își menține deciziile adoptate de forurile statutare și de grupurile parlamentare și va rămâne în opoziție, exercitând un rol activ, responsabil și constructiv, în interesul cetățenilor și al stabilității economice”, a citit Ciucu.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre formarea unui pol de modernizare.

„A fost o dezbatere lungă, au fost discuții despre traiectoria PNL despre ceea ce trebuie să facem pentru România și cetățenii țării noastre (...) PNL confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra pentru a construi un pol de modernizare”, a transmis Ilie Bolojan.

Totuși, decizia privind intrarea în opoziție. Mai mulți lideri PNL au respins propunerea și au solicitat ca o decizie să fie luată după consultările de la Palatul Cotroceni.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan a fost aprobată marți. În Parlament au fost 288 de voturi, din care 281 pentru, 4 împotrivă și 3 anulate.

