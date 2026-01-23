Schimb de replici aprins Ciucu - Băluță: Termoficarea din București circulă cu agent termic, nu cu lacrimi

„În conductele sistemului de termoficare circulă agent termic, nu lacrimile Primarului General”, a replicat dur Băluță, după ce Ciucu l-a taxat pe acesta pentru populism. Social-democratul insistă că adevărații câștigători spun adevărul, chiar dacă soluțiile lipsesc temporar.

„Îi transmit domnului Primar General că prefer să termin o competiție pe ultimul loc, decât să nu le spun oamenilor adevărul, așa cum face domnia sa, din postura de câștigător. Adevărații câștigători sunt cei care spun adevărul și nu înșală așteptările oamenilor, chiar și atunci când soluțiile lipsesc”, a declarat Băluță.

El critică reflexul lui Ciucu de a da vina pe "greaua moștenire" și pe PSD, amintind de proiectele majore din Sectorul 4: spitale, stație de metrou, școli și grădinițe. „În ceea ce privește „proiectele inventate” pe care le-am dezvoltat în Sectorul 4, precum spitalele, stația de metrou, școlile și grădinițele, îi recomand și Primarului General să încerce să le implementeze și să și le treacă în propriul portofoliu, de unde rezultatele lipsesc.”

Băluță pledează pentru dialog transparent și rezultate palpabile, respingând "cultul personalității". „Cred că asta trebuie să facă și Primarul General, pentru că oamenii au nevoie de lideri care livrează rezultate și nu lamentări sau de reacții asociate “cultului personalității”. Voi susține orice formulă de dialog deschis și transparent, pentru ca Bucureștiul să se redreseze din toate punctele de vedere. Țin să precizez că prin conductele sistemului de termoficare din Capitală circulă agent termic, nu politică sau lacrimile Primarului General.”

Preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a condamnat vineri amatorismul, incapacitatea administrativă, lipsa de viziune şi de soluţii ale primarului general, Ciprian Ciucu. În replică, Ciucu a transmis că ”populismul” edilului din Sectorul 4 era "complet previzibil".

Mediafax