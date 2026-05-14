Avertismentul fără precedent al lui Ciprian Ciucu pentru șefii PNL

„Acea minoritate este de obicei mult mai vizibilă, mai vocală, pentru că toată lumea se uită la conflict și potențează. Conflictul atrage atenția și par mai mulți și mai puternici decât sunt”, a spus Ciucu despre tabără anti-Bolojan din PNL, joi la Europa FM.

Potrivit liderului liberal, dacă tensiunile vor continua, organizarea unui congres al partidului va deveni inevitabilă.

„Dacă lucrurile vor continua, nu că ne dorim noi congres, dar congresul este inevitabil. Și atunci partidul va fi chemat să decidă, vrem să mergem, să întoarcem epoca Ciucă-Ciolacul, în care partidul își pierduse demnitatea și nu mai exista ca partid sau vrem ca să ne recâștigăm sufletul și demnitatea și să luăm deciziile în Modrogan și nu în alte palate și vile”, a declarat Ciucu.

Primarul general a vorbit și despre influențe externe din cadrul PNL, subliniind că acestea s-au diminuat după ce Ilie Bolojan a devenit președintele partidului.

„Cât a fost Ilie Bolojan, deciziile s-au luat doar la Modrogan. Absolut. Sau în Parlament, dar la BPN-ul din Parlament. Sau la Vila Lac”, spune Ciucu,

Legat de influența serviciilor de informații în politică, prim-vicepreședintele a declarat: „La noi în partid, în ultimii ani, a fost o adevărată psihoză. Pe ce se bazează? Eu ce înțeleg de aici? Eu nu am experiență în zona aceasta, păduri și nu mai știu ce alte vegetații. Și vreau să știu, băi, decizia asta, adică, psihoza asta este reală sau ne-o alimentăm noi, între noi unii cu ceilalți? Și nu vreau să trăiesc într-o țară în care să-mi fie frică de poliție politică, că mi se fac dosare, sau că sunt amenințat ca să-mi influențeze deciziile cu cercetări penale și cu astfel de lucruri. Cred că totuși suntem în secolul XXI”, spune edilul.

În urma demiterii guvernului condus de Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal a decis că nu va mai guverna alături de PSD și că va intra in opoziție, însă mai mulți lideri interni precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Hubert Thuma sau Toma Petcu susțin rămânerea la guvernare.

Ciprian Ciucu anunță un Guvern tehnocrat fiindcă PSD fuge de răspundere

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că s-ar aștepta ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier tehnocrat, deoarece liderul PSD, Sorin Grindeanu nu și-ar asuma guvernarea.

Întrebat dacă s-ar aștepta ca președintele să numească un premier tehnocrat, Ciucu a răspuns: „Da, mai degrabă, pentru că lui Grindeanu îi este frică să-și asume guvernarea. Cum i-a fost frică și acum 10 luni. Pentru că nu știe să guverneze, pentru că are o cotă foarte slabă de încredere sub sau în jur de 10%. Nu poți guverna o țară când ai 10%”, spune Ciucu.

Liberalul a criticat ideea unui guvern tehnocrat.

„Nu va fi bun de nimic. Va fi un guvern care, dacă va încerca să facă ceva, va fi bumbăcit așa cum a fost bumbăcit guvernul tehnocrat al lui Dacian Cioloș. Iar dacă va fi guvern de tehnocrați yes men care să fie la raport și să nu iasă din cuvântul PSD-ului, nu am făcut nimic”, spune primarul la Europa FM.

Liderul PNL a menționat și posibilitatea formării unui guvern minoritar susținut de Partidul Social Democrat și UDMR.

„Este și varianta, am înțeles, PSD cu UDMR și cu minorități și alte resturi de prin parlament. Să-și asume. Ăsta ar fi un guvern minoritar. Cu alte formațiuni din parlament pot să-și obțină și voturile. Adică ei au mai multe șanse. Adică toate opțiunile sunt pe masă. Dar cred că se va atinge, pentru că lui Grindeanu îi e frică de guvernare, el știe să dărâme, dar nu știe să construiască, cred că se va tinde spre un guvern tehnocrat”, mai declară Ciucu.

„E greu să fac acum strategii, dar vă zic ce cred eu. Și eu cred că țara are nevoie de un guvern stabil, cu forțe depline, care să-și ducă un mandat până la capăt. Asta cu a dărâma nu face parte din modul meu de gândire. Hai să vedem ce punem în loc. Ok, dărâmăm, dar avem ce pune responsabil în loc?”, mai declară Ciucu despre intrarea activitatea partidului dacă va intra în opoziție.

În același timp, Ciucu a afirmat că „nu se teme” de posibilitatea alegerilor anticipate și a susținut că scena politică românească se îndreaptă spre o polarizare între două blocuri politice.

„Mie nu mi-ar fi frică de anticipate. Acestea sunt cele două poluri care se vor crea. Un pol dezechilibrat pe zona PSD AUR, care sunt foarte compatibile, în care rolul principal va fi luat de către AUR. Și un pol mai echilibrat între Partidul Național Liberal și USR”, spune primarul general.

De asemenea, a criticat PSD pentru lipsa de conducere și a susținut că social-democrații scăzut deja sub PNL în preferințele electoratului.

„Nu au lideri care să capaciteze încrederea populației. Eu nu știu vreun lider al PSD la nivel național care să, nu știu, să rupă sondajele. Este clar, a căzut sub PNL. Deci acest lucru este foarte, foarte clar”, spune Ciucu.

(sursa: Mediafax)