Ciucu: „Lipsesc 5-10 voturi” pentru ca moțiunea PSD-AUR să pice. Tensiuni majore înainte de votul decisiv din Parlament

Guvernul Bolojan, la limită: Ciucu anunță că doar câteva voturi decid soarta moțiunii

Declarații incendiare înainte de votul moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că soarta Executivului atârnă de doar câteva voturi, în timp ce scena politică este marcată de negocieri intense și posibile „dezertări” de ambele părți.

Calcul politic la limită înainte de votul din 5 mai

Primarul Municipiului București, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, în cadrul emisiunii „Ora de Foc” de la Antena 3 CNN, că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan ar putea să nu treacă, fiind nevoie de doar câteva voturi pentru a înclina balanța.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări.”

Declarația vine în contextul unor negocieri intense în culisele Parlamentului, unde fiecare vot devine crucial pentru supraviețuirea actualului Executiv.

„Nu e trădare, e vot de conștiință”

Ciprian Ciucu a respins ideea unor negocieri bazate pe interese personale sau recompense politice, insistând că decizia parlamentarilor trebuie să fie una morală.

„Nu e vorba de a trăda aici, e un vot de conștiință, nu le dăm bani sau posturi sau funcții”, a subliniat edilul.

Această poziție vine în contrast cu acuzațiile frecvente privind negocierile din spatele ușilor închise în astfel de momente politice tensionate.

PSD și AUR, obligați să vină cu o alternativă

Un alt punct central al intervenției lui Ciucu a fost responsabilitatea pe care ar avea-o alianța PSD-AUR în cazul în care moțiunea trece.

„Cine face o majoritate să dea jos un guvern, în mod logic trebuie să vină cu alternativa. Deci majoritatea PSD-AUR trebuie să vină cu un Guvern. Am spus, dacă veți dărâma acest Guvern, e exclus să mai facem o coaliție cu voi.”

Primarul a avertizat că inițiatorii moțiunii vor fi forțați să își asume guvernarea, în contextul în care actuala coaliție nu ar mai accepta o colaborare ulterioară.

PNL amenință cu opoziția: „PSD se duce în jos”

Ciucu a descris situația politică drept una critică, acuzând PSD că încearcă să destabilizeze întreaga scenă politică.

„Noi avem două opțiuni: cea în care nu pică guvernul și rămâne așa minoritar până-n toamnă când se poate depune o nouă moțiune, fie să mergem în opoziție, alte opțiuni nu mai sunt. PSD se duce în jos și vrea să ne tragă pe toți după el. PNL și-a regăsit demnitatea și refuzăm să mai fim bătaia de joc a PSD. Partidul meu dacă ar mai accepta vreo alianță cu PNL ar deveni penibil”, a subliniat el.

Moțiunea și reacțiile partidelor

Moțiunea de cenzură a fost depusă pe 28 aprilie, fiind anunțată de George Simion, fără participarea reprezentanților PSD la momentul comunicării publice. Între timp, UDMR a transmis clar că nu va susține demersul.

Totodată, PNL a lansat un apel către parlamentarii PSD care susțin valorile europene, cerându-le să nu voteze alături de AUR.

În paralel, președintele României și-a exprimat încrederea că PSD nu va forma un guvern împreună cu AUR.

„Este extrem de improbabil, așa cum a declarat și președintele PSD. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lider de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva, trebuie să-i luăm în serios”, a declarat șeful statului.

Votul asupra moțiunii de cenzură este programat pentru 5 mai și reprezintă un moment crucial pentru stabilitatea politică a României. Cu doar câteva voturi decisive în joc, rezultatul rămâne incert, iar eventualele „dezertări” ar putea schimba radical configurația puterii.