Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, atac la Bolojan: „Omul de porțelan” și „salvatorul neamului”

La Conferința PSD de la Timișoara, Manda s-a declarat bucuros de „schimbarea sau reacția pe care o are partidul în ultima perioadă”.

„Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliție cu bună credință, cu loialitate față de parteneri, cu speranța că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun, am avut două linii roșii și a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porțelan, care vine cu tot felul de soluții pe care doar el le știe și, dacă nu facem ca el, pleacă și doar el știe, pentru că face simulări, și știe exact ce e de făcut, este deținătorul adevărului absolut și vedem după câteva luni de zile și rezultatele. A venit cu pachetul 1 și pachetul 2 în Parlament, și-a asumat răspunderea și vă rog să citiți ultimul raport al BNR, care arată că producția industrială a scăzut, consumul a scăzut, că deloc economia nu merge bine și ne uităm la salvatorul neamului și o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”, a spus Manda.

Claudiu Manda, propunerea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de secretar general al PSD, a spus că social-democrații au încercat să vină cu soluții alternative pentru rezolvarea problemelor, dar premierul - „omul de porțelan” - a respins orice propunere, insistând că doar metodele sale sunt corecte și amenințând că va pleca din funcție dacă nu i se acceptă viziunea.

Manda a adăugat că este extrem de complicat să colaborezi cu cineva care este mai preocupat „să filtreze informații către presă pentru a-și construi o imagine de salvator”, comportându-se mai degrabă „dictatorial”.

„A dispărut mitul că dacă nu facem ca el, toți, de la parlament, coaliție, guvern, președinție, pleacă. Uite că începe să se agațe de scaun și spune că nu mai pleacă dacă nu facem ca el. Este libertatea domniei sale să plece sau să rămână. Am intrat alături de alte partide în această coaliție, avem și noi soluții pe care să le punem la masă pentru a rezolva problemele românilor și dacă PNL-ul se gândește să-și schimbe primul-ministru, suntem alături de orice fel de candidat de care PNL spune, pentru că a existat viață politică și înainte de domnul Bolojan și suntem siguri că va exista viață politică și după domnul Bolojan”, a afirmat Manda.

(sursa: Mediafax)